La ricetta di Elon Musk per il successo (evitando i flop)

La ricetta di Elon Musk per avere successo? Evitare le facili illusioni, soprattutto in un campo come quello dell’auto elettrica che il patron di Tesla conosce bene.

La ricetta di Elon Musk: “Anche Tesla è quasi fallita un sacco di volte…”

Lui li chiama “i ghostbusters di Tesla“, gli acchiappafantasmi del sogno di replicare un successo che in realtà è quasi impossibile ripetere. Chi pensa di diventare ricco in fretta in questo settore rischi di bruciarsi le dita e di rimetterci parecchi soldi. Anche perché in giro Musk vede molto competitor adottare approcci sbagliati. “Tesla è quasi fallita così tante volte che ho perso il conto“, ha detto in un evento organizzato dal Financial Times. “Avviare un’azienda auto è un enorme dolore. Non sono soldi facili. È la cosa più lontana dai soldi facili che si possa immaginare“. Musk non ha fatto nomi, ma i riferimenti a competitor come Rivian e Lucid Motors è abbastanza evidente. “Quello che vedo con alcune di queste nuove Case auto è che stanno saltando molti passaggi. E cercano di creare modelli di grandi volumi quando non hanno mai prodotto veicoli prima. È come andare alle Olimpiadi e gareggiare senza essersi allenati. Non vincerai. È pazzesco“.

“Impara dalle piccole stupidate ad essere meno stupido nel tempo”