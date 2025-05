Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La ricetta di Electrip per le flotte elettriche punta su stazioni con tutte le potenze, fino a 400 kW, e prezzi convenzionati competitivi. Anche con le auto e benzina e diesel. Ne abbiamo parlato in un webinar con il country manager Giovanni Fornaro, aperto alle domande di chi ci segue (VIDEO qui sotto).

La ricetta di Electrip: tutte le potenze, prezzi competitivi

Il webinar fa parte di una serie di interviste che stiamo realizzando per dare consigli concreti a chi sta pensando di inserire auto elettriche nel parco aziendale. E, dopo un costruttore come Hyundai (qui il VIDEO), abbiamo sentito un player della ricarica. Con un botta e risposta tra il nostro Mauro Tedeschini e il country manager Giovanni Fornaro, arricchito dalle domande che arrivavano via via da chi ci seguiva in diretta.

Electrip ha programmi molto ambiziosi per l’Italia e sta aprendo stazioni di grandi dimensioni: la più famosa è Assago (VIDEO in basso), alle porte di Milano, con ben 16 ricariche. Più di recente è stata aperta Antegnate, in provincia di Bergamo, con l’idea di arrivare presto a 25 locations. “Il problema è che in Italia ci sono più di 8 mila Comuni e ognuno ha regole proprie“, spiega Fornaro. “Servirebbero tempi di attivazione più celeri per dare un servizio più capillare“.

Tariffe e servizi specifici per i clienti business

La parola d’ordine è concretezza e la leva del prezzo è la prima a cui guardano i gestori delle flotte. Ecco perché Electrip offre convenzioni con prezzi speciali ai clienti, peraltro già partendo da una base competitiva. Nelle prime settimane di attivazione delle stazioni è stata offerta una tariffa di 0,35 euro al kWh, per poi passare a 0,50-0,60, con la possibilità di avere tariffe particolari per i clienti business.

“Ormai chi passa all’auto elettrica non chiede più quanti km potrà fare, le autonomie delle auto sono enormemente migliorate. Ma quanto dura piuttosto la ricarica. Ecco perché noi abbiamo deciso di offrire nelle nostre stazioni la tecnologia a 800 volt con la quale nel giro di 18-20 minuti l‘operazione è completata“. Una scelta del genere mira a servire soprattutto chi per lavoro fa molti km e non ha tempo per soste prolungate. “Operatori come Enel X e Eni Plenitude hanno puntato sulla capillarità. Noi facciamo una scelta diversa, puntando a servire il pubblico nelle zone dove sono più frequenti i viaggi per lavoro. Con soluzioni specifiche per questo target“, aggiunge Fornaro. Guarda il VIDEO con l’inervista completa.

