La ricarica wireless viaggia veloce. E dal circuito sperimentale “Arena del Futuro”, lungo l’autostrada A35 Brebemi, appena inaugurato, si guarda già a progetti di sviluppo futuri.

Il progetto lanciato per testare la tecnologia della ricarica a induzione per le autovetture, anche definita DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), ha visto la collaborazione di una schiera di enti pubblici e aziende private. Ognuno di loro ha messo un tassello nel puzzle del nuovo sistema.

Zaninelli (Polimi): progettto in tre fasi, ora i test

Tra questi anche il Politecnico di Milano grazie al lavoro del professor Dario Zaninelli, Prorettore dell’ateneo. E noi lo abbiamo intervistato.

Professore, in che modo il Politecnico ha collaborato a questo progetto?

«Il progetto si è sviluppato in tre fasi. La prima si è esaurita a fine 2020, confrontando le varie tecnologie esistenti con certi fattori di merito per vedere quali tra la captazione concatenaria, la captazione con binario nell’asfalto e la wireless fosse la più promettente. Quest’ultima è risultata la migliore e quindi Brebemi, che aveva commissionato lo studio, ha deciso di intraprendere questa avventura. Nella seconda fase abbiamo fatto assistenza alla progettazione per tutta l’alimentazione elettrica. Nella terza faremo delle misure per verificare il rendimento energetico, la sicurezza e la trasmissibilità della potenza».

In che cosa il sistema scelto è migliore rispetto agli altri due?

«Non impatta sull’infrastruttura: non ci sono fili o binari che possono creare problemi agli altri mezzi. In più, sulle autostrade bisogna lasciare posto per far atterrare gli elicotteri in caso di incidente e se c’è un filo in tensione si pone un impedimento. Anche dal punto di vista dell’impatto ambientale si evitano linee per chilometri e chilometri. Sotto il profilo della sicurezza un filo che può spezzarsi rischia di arrecare danni seri: questo rende il wireless una scelta vincente. Aggiungo la manutenzione, perché la strumentazione si trova al di sotto del tappetino autostradale, che non viene toccato quando si rifà il manto. Differente è dover fare manutenzione ai pali e alla linea catenaria».

Tutta la Brebemi alla spina? Un anno per decidere

Che tempi dobbiamo aspettarci per vedere l’attuazione di un progetto simile su scala nazionale?

«Brebemi, alla fine di una fase di test di circa 8-12 mesi, intende recuperare risorse economiche per passare dal coprire la sola Arena del futuro, appena presentata e lunga solo un chilometro, all’intero tratto autostradale di competenza che ne copre circa quaranta. Siamo a uno stato prototipale. Occorre passare alla progettazione, ma le importanti imprese che si sono associate al progetto hanno sicuramente la forza per rendere il tutto industrializzabile in una scala maggiore».

Il Politecnico guarda anche a treni e aerei elettrici

Parlando di veicoli elettrici e ricarica wireless, a che punto è la decarbonizzazione del trasporto in Italia?

«Intanto dipende da vari fattori, non solo i trasporti su gomma che certo hanno una quota importante. Nel caso della gomma c’è un’importante novità, quasi un obbligo, di trasportare tutto in elettrico. Nel ferroviario si stanno limitando i treni diesel perché conviene elettrificarli. In quello aereo si stanno studiando, anche al Politecnico, dei combustibili meno impattanti riguardo alle emissioni. La strada, per i trasporti, è forse più avanti rispetto ad altri settori. Basta vedere quante città sono passate ai bus elettrici».

— Iscriviti gratuitamente alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —