La ricarica tipo in Italia? Un parcheggio in cui piazzare l’auto termica sapendo che la multa non arriverà. L’ennesima foto arriva da Mario, un lettore campano.

La ricarica tipo? Inaccessibile, grazie a lor signori

“A proposito delle colonnine occupate da auto termiche, vi invio questa bellissima foto. Sono proprietario di una Renault Megane, meno male che avevo la macchina con più di metà batteria. L’immagine è stata scattata ad Aquara, in provincia di Salerno, dove lavoro. E non è la prima volta. Saluti “. Mario Scorzelli

Così fan tutti, in tutt’Italia…

Risposta. Tra colonnine non funzionanti e ricariche usate come parcheggio, la vita dell’automobilista elettrico a volte è davvero avvilente. Quel che colpisce è la naturalezza con cui queste auto termiche vengono piazzate in questi spazi, impedendo a chi ha la necessità di rifornire. Il problema è che quasi mai la Polizia Locale interviene. E quando lo fa (anche con sollecitudine), come nel cliccatissimo video che abbiamo riprodotto in basso, lo fa con un certo imbarazzo (qui anche l’articolo). Le auto vanno multate? Sono da rimuovere? Il Codice della strada parla solo di una multa. Ecco il testo: “…Il divieto di sosta, con le relative sanzioni, si estende alle aree dove si trovano le colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Il divieto vale anche per gli stessi veicoli elettrici che non stanno effettuando la ricarica o se hanno completato da oltre un’ora l’operazione“. Molti Comuni, però, aggiungono alla multa anche la rimozione, ben segnalata nei cartelli apposti nell’area di ricarica. E qualcuno passa dagli ammonimenti ai fatti, come abbiamo visto. Ma si tratta di una rarità…Comunque: continuate a segnalare, anche questo è importante.

Questo video, in rete da 5 mesi, ha già ottenuto sul nostro canale YouTube 307 mila visualizzazioni.