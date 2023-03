La ricarica secondo Hyundai: ci pensa il robot ACR

Ecco al lavoro il robot di ricarica automatica ACR per veicoli elettrici sviluppato da Hyundai Motor Group. Dispone di un braccio in grado di collegare il cavo di ricarica al veicolo elettrico e rimuoverlo una volta completato il rifornimento. Il nuovo video del robot in azione segue a una versione CGI rilasciata dal Gruppo nel luglio dello scorso anno.

Nel filmato si vede una Hyundai IONIQ 6 che parcheggia autonomamente in un vano di ricarica EV. Una volta che il veicolo è fermo, l’ACR comunica con l’auto per aprire la porta di ricarica, calcolando la posizione e l’angolazione esatte attraverso una telecamera montata all’interno.

Il robot preleva poi il caricabatteria e lo fissa alla presa di ricarica, avviando così la sessione. Una volta completata la ricarica, il robot rimuove il caricatore, lo rimette al suo posto e chiude il coperchio della porta di ricarica del veicolo.

«L’ACR contribuirà a rendere la ricarica dei veicoli elettrici più semplice e conveniente, soprattutto in ambienti bui. Migliorerà anche l’accessibilità, in particolare per le persone con difficoltà motorie, poiché i cavi di ricarica diventano più spessi e pesanti per consentire la ricarica ad alta velocità», ha dichiarato Dong Jin Hyun, Head of Robotics Lab del gruppo coreano. «Continueremo a sviluppare l’ACR per una maggiore sicurezza e maggiore praticità, in modo che tutti i nostri clienti possano presto beneficiare dell’utilizzo presso le stazioni di ricarica».

Il robot ACR, che a prima vista può sembrare semplice, è invece un esempio di altissima tecnologia. Deve considerare infatti numerose variabili, come la posizione di parcheggio, la forma della porta di ricarica, le condizioni meteorologiche, i potenziali ostacoli e il peso del cavo di ricarica. Hyundai ha sviluppato un algoritmo che applica ai robot la tecnologia AI basata su telecamere 3D. Questo consente ai robot di gestire con precisione anche caricatori pesanti.

Dato che la maggior parte dei caricabatterie sono installati all’aperto, senza copertura, gli ingegneri hanno dovuto garantire la resistenza del robot alle intemperie. L’ACR ha ottenuto un grado di impermeabilità e resistenza alla polvere di IP65. Al robot è stato abbinato un palo di protezione con un sensore laser integrato che previene possibili incidenti, rilevando ostacoli fissi e in movimento.

L’ACR sarà esposto durante il Seoul Mobility Show 2023, che si terrà dal 31 marzo al 9 aprile.

