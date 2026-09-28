

















C’era una volta l’ansia da ricarica; oggi c’è un’infrastruttura intelligente capace di integrarsi perfettamente nelle nostre giornate e di dialogare in tempo reale con la rete elettrica. Colonnine ultra-veloci da 300 kW, stazioni solari indipendenti, sistemi di accumulo BESS e persino la possibilità di trasformare l’auto in un generatore domestico. La categoria “La ricarica più innovativa” dei Vaielettrico Awards premia le tecnologie che rendono il rifornimento di energia un gesto semplice, rapido ed economico.

Di seguito vi presentiamo tutti i progetti candidati, espressione delle soluzioni che stanno contribuendo a rendere la ricarica elettrica più pratica e alla portata di tutti.

Stazioni Solari di Tetto Solare

Stazioni Solari integra produzione fotovoltaica, accumulo e ricarica elettrica per rendere la mobilità più sostenibile ed economicamente accessibile. La stazione di Nuoro dispone di un impianto da 200 kW, 430 kWh di accumulo e colonnine fino a 180 kW, con un’indipendenza dalla rete dichiarata di circa il 70%. In collaborazione con Sardegna Ricerche, il progetto sviluppa micro smart grid per ottimizzare l’autoconsumo e tariffe dinamiche gestibili tramite un’app in fase di sviluppo. L’integrazione nella comunità energetica Sardegna Energie completa un modello orientato alla produzione e al consumo locale di energia rinnovabile.

La ricarica che connette città e cittadini, in pochi semplici click di Electra

Il progetto “La ricarica che connette città e cittadini, in pochi semplici click” sviluppa a Milano una rete di hub ultraveloce integrata negli spostamenti quotidiani. In sei mesi sono state completate 13 stazioni, con un piano che prevede 17 stazioni e 108 punti di ricarica complessivi. Le infrastrutture da 300 kW consentono, con veicoli compatibili, di raggiungere circa l’80% della carica in 20 minuti. L’app permette di individuare le stazioni, verificarne la disponibilità e prenotare un punto di ricarica, mentre Autocharge abilita l’avvio automatico della sessione, rendendo l’esperienza più semplice e prevedibile.

A2A Power Hub di Flagship di Monza di A2A E-Mobility Srl

Il progetto A2A Power Hub – Flagship di Monza integra ricarica ad alta potenza, gestione intelligente dell’energia e servizi digitali in uno spazio urbano rigenerato. L’hub dispone di cinque colonnine ultrafast da 300 kW e una City Plug da 14 kW, per ricaricare simultaneamente 12 veicoli. Un Energy Management System coordina fotovoltaico da 11 kWp, accumulo da 100 kWh e rete elettrica. POS, assistenza diretta e computer vision semplificano l’esperienza e il monitoraggio degli stalli. Pavimentazioni permeabili, aree verdi e recupero dell’acqua piovana completano un modello che unisce efficienza energetica, accessibilità e qualità dello spazio urbano.

Ricarica HPC in Bassa tensione con BESS e prezzo dinamico di T-Carica

Il progetto integra ricarica ad alta potenza, connessione in bassa tensione e accumulo BESS per rendere gli hub HPC più facilmente installabili e meno gravosi per la rete. La stazione di Noventa di Piave, sviluppata con Huawei Digital Power Italia, dispone di quattro punti di ricarica e raggiunge fino a 220 kW dichiarati. L’accumulo immagazzina energia nei periodi di minore richiesta e supporta i picchi, limitando gli assorbimenti istantanei. L’architettura può ridurre ingombri e tempi di attivazione dove le condizioni lo consentono. È prevista inoltre una tariffazione dinamica legata alla disponibilità energetica e alle fasce orarie.

La ricarica smart che attraversa l’Europa di Electrip

Il progetto “La ricarica smart che attraversa l’Europa” propone un ecosistema integrato per rendere la mobilità elettrica più semplice, efficiente e accessibile. La soluzione combina una rete europea di infrastrutture di ricarica con piattaforme digitali e applicazioni mobile, collegando progettazione, installazione, gestione e manutenzione del servizio. L’integrazione di sistemi fotovoltaici e tecnologie di accumulo valorizza l’utilizzo di energia rinnovabile, mentre i servizi connessi sono pensati per semplificare l’esperienza degli utenti. Il modello punta a sviluppare una rete moderna e sostenibile, capace di accompagnare la diffusione della mobilità elettrica attraverso un approccio energetico e tecnologico integrato.

Repower Charging Net: la ricarica collaborativa di Repower

Repower Charging Net propone un modello collaborativo per ampliare la rete di ricarica semi-pubblica, distribuendo rischio e valore tra Repower e i Partner. Il progetto valorizza i destination point, come strutture ricettive e attività commerciali, utilizzando punti di connessione alla rete già esistenti per integrare la ricarica nelle soste quotidiane. Per i Partner, il modello prevede un investimento a basso impatto tecnico, manutenzione a carico di Repower e possibilità di ritorno economico. Per gli automobilisti, l’obiettivo è offrire una rete capillare, facilmente accessibile e utilizzabile, con assistenza disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette.

BaaS Italy di Silence Italia S.r.l.

BaaS Italy introduce un modello di abbonamento che separa l’acquisto del veicolo dalla gestione della batteria, rendendo più accessibile la mobilità elettrica leggera. Il sistema Silence e Acciona utilizza un formato di batteria standard compatibile con scooter e minicar del marchio, con una riduzione dichiarata del prezzo iniziale fino al 40%. Tramite l’app Battery Station, gli utenti possono gestire il proprio piano, prenotare batterie cariche e sostituirle in meno di 30 secondi presso armadi automatizzati disponibili 24/7. Il progetto combina flessibilità d’uso, gestione dell’accumulatore e possibilità di ricarica domestica, riducendo le barriere economiche e operative.

I progetti candidati dimostrano come l’infrastruttura di ricarica stia evolvendo verso modelli sempre più integrati, veloci e flessibili. Dalle stazioni ad alta potenza supportate da sistemi di accumulo e fotovoltaico, alle soluzioni per l’integrazione domestica e la ricarica bidirezionale, fino ai servizi di battery swap per la mobilità leggera: la tecnologia si orienta a semplificare l’esperienza dell’utente e ad alleggerire l’impatto sulla rete elettrica.

La giuria tecnica li valuterà secondo i criteri di accessibilità, innovazione, impatto ambientale, esperienza d’uso e rilevanza di mercato. Anche la community di Vaielettrico ha un ruolo centrale: votate il vostro candidato preferito per assegnare il Community Award.

I vincitori saranno proclamati il 14 ottobre 2026 a Milano, presso l’Auditorium San Fedele.