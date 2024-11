La ricarica ottimale per la mia auto qual è?

La ricarica ottimale per la mia Nissan Ariya qual è? Luca vuole preservare il più a lungo possibile la sua batteria, ma non riesce ad avere chiarimenti. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La ricarica ottimale è all’80 o al 100%? Non trovo risposta e sul web si legge di tutto..

“Sono felice possessore di una Nissan Ariya 87KWh, versione Engage. Vorrei se possibile chiedere un parere a voi esperti del settore o se vi è possibile chiedere direttamente a Nissan sulla modalità di ricarica ottimale. Al fine di preservarne il più a lungo possibile la vita della batteria (non cambio spesso l’auto e vorrei averne cura). Premetto che l’auto non ha la possibilità di bloccare la ricarica all’80%, a meno di non trovare qualche soluzione extra fuori dal mondo Nissan. Su internet alcuni dicono che va caricata fino all’80% (non so come), altri sempre fino al 100%. Anche la stessa Nissan Italia non sa come comportarsi, su alcune email hanno detto 80%. Personalmente penso che se la ricarica fino al 100% fosse un problema, gli ingegneri Nissan avrebbero pensato ad una modalità di ricarica parziale. Invece questa funzione è completamente assente“.

Le uniche info che ho trovato nel manuale sono queste, come devo comportarmi?

“Le uniche avvertenze trovate nel manuale sono le seguenti:

– Evitare di lasciare il veicolo per oltre 14 giorni quando l’indicatore di carica disponibile della batteria agli ioni di litio raggiunge o è prossimo allo zero”.

– Nissan consiglia di collegare al veicolo il NISSAN EVSE o il cavo Modo 3 NISSAN dopo essere scesi dal veicolo, anche se non si prevede di usare la vettura. In questo modo, è possibile ottenere il massimo dalla funzione del timer per il climatizzatore, la volta successiva che si usa il veicolo (cosi viene caricata sempre al 100%). P.S. Il call center di Nissan non è preparato, non sa di cosa si sta parlando, spero voi abbiate dei contatti magari con dei tecnici preparati per rispondere alla domanda sopra posta“. Luca Borriero

La ricarica ottimale in un decalogo nel manuale Nissan

Risposta. Abbiamo contattato Nissan Italia, che ci ha prontamente risposto. Premettendo che la batteria dell’Ariya “è dotata del Thermal Management System, che garantisce performance di ricarica ottimali a prescindere dal livello di carica raggiunto“. E rimandandoci al manuale d’uso del modello, che contiene una sorta di decalogo. Ecco i primi 5 consigli: 1) Evitare di esporre l’auto a temperature estreme e non parcheggiare a temperature inferiori a -25° per oltre 7 giorni. 2) Non lasciare l’auto ferma per oltre 14 giorni con batteria prossima allo zero 3) Lasciar raffreddare la batteria dopo l’uso e prima della ricarica 4) Parcheggiare in luoghi freddi lontani dalla luce del sole o da fonti di calore. 5) Evitare di sottoporre costantemente la batteria a temperature elevate (per sempio in autostrada con una successione di ricariche rapide)

Ridurre al minimo l’uso della ricarica rapida e…

Ed ecco gli altri 5 consigli: 6) Ridurre al minimo l’uso della ricarica rapida. 7) Adottare uno stile di guida moderato 8) Utilizzare la modalità ECO 9) Non usare ripetutamente il timer per la ricarica mentre il connettore è collegato al veicolo al termine della ricarica. Si rischia di scaricare la batteria da 12 volt 10) Se il veicolo non verrà utilizzato per un lungo periodo, ricaricare la batteria una volta ogni tre mesi. Si informa poi che la potenza della batteria può essere verificata con l’indicatore di carica (e qui si rimanda alla pag.116 del manuale). In sostanza: la batteria va protetta dalle temperature estreme e non ama particolarmente le potenze ri ricarica elevate. Che quindi dovrebbero essere l’eccezione e non la regola. Da utilizzare per esempio quando si fa un viaggio, ma non nelle normali ricariche per i piccoli spostamenti quotidiani. Nel decalogo non si fa cenno alla percentuale di riempimento ottimale, ma di solito si consiglia di non andare oltre l’80%, se non per l’esigenza di lunghi viaggi.

