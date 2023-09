La ricarica non va, l’operatore Ionity mi salva sbloccando da remoto la colonnina. E Giancarlo vuole ringraziare chi l’ha tolto dai guai. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La ricarica non va, non si attiva né con Be Charge né con Enel X Way, che fare?

Vorrei fare una segnalazione in merito ad una mancata ricarica presso una Superfast di Ionity. Sono un felice possessore di una Hyundai Ioniq 5 AWD Evolution con batteria da 77,4kWh acquistata a febbraio. Ho percorso oltre 26mila km: ne dovrei fare 20mila l’anno da contratto, ma sono troppo soddisfatto dell’acquisto, pazienza. Non ho garage a casa né colonnina sotto casa, il modello che ho preso è quello che consuma di più in quanto (ha doppio motore, la situazione più sfavorevole. Dopo un periodo iniziale per familiarizzare con tariffe e abbonamenti, ne ho fatti uno con Enel X, uno con Be Charge e un altro con Hyundai se dovessi recarmi all’estero. Il 7 settembre mi fermo all’Autogrill Versilia Est sulla A12, visto che dovevo recarmi a Milano e non avevo avuto tempo di fare il pieno a Livorno. Avevo già ricaricato presso le Ionity a Versilia Est, vanno veramente bene, con picchi fino a 240kW. Il tempo di un caffè e avrei caricato dal 40 all’80% per arrivare a Milano.

Da remoto mi sbloccano la colonnina, un grande grazie

Primo tentativo con card Be Charge, il display mi indica card non valida. Controllo sull’applicazione per scrupolo, l’abbonamento era stato rinnovato il giorno prima ed avevo 500kWh da utilizzare. Riprovo, stessa storia. Cambio card e provo EnelX, pur avendo solo 17kWh da utilizzare. Stessa storia. Provo a cambiare colonnina, stessa storia. Decido di chiamare l’assistenza Ionity. Un operatore molto gentile si adopera diversi minuti per cercare di risolvere il problema, senza riuscirci. Mi consiglia di rivolgermi al mio operatore dicendo che probabilmente il problema è loro. Per scusarsi dell’inconveniente mi propone una ricarica gratuita di 15 minuti, che poi si è prolungata fino al 100%, avendo immesso oltre 45kWh. Anche se non riesco a capire cosa sia successo (sto caricando a Milano in una Be Charge con la stessa card di ieri), vorrei segnalare il comportamento di questo operatore. E anche dell’ azienda che probabilmente ha autorizzato questa operazione, che mi ha fatto proseguire il viaggio praticamente gratis. Giancarlo Damele

Risposta. Abbiamo già avuto diverse segnalazioni di problemi risolti da remoto dal call center di Ionity. Anche sbloccando la ricarica quando l’operazione non parte, mettendo in difficoltà il cliente. Ennesimo dimostrazione del fatto che installare non basta: serve una continua manutenzione e anche un centro di assistenza in grado di dare un aiuto concreto h.24.