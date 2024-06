La ricarica nel caos: nemmeno delle tariffe c’è più certezza

La ricarica è ormai nel caos: il prezzo alle colonnine cambia di giorno in giorno, senza preavviso, e delle tariffe non c’è più certezza. Due lettori ci segnalano i casi di Freshmile e dell’operatore straniero Mobility + enBw . Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Freshmile: stangata sul supplemento a tempo e non sai più quanto spenderai

“Ringraziando anticipatamente per il lavori di informazione che fate nel mondo del EV. Qualche giorno fa avete comunicato che una società francese “FRESHMILE” aveva proposto prezzi vantaggiosi per la ricarica elettrica. Immediatamente ho scaricato l’APP e acquistato la RFID card. Dopo 4 – 5 gg ho avuto la possibilità di iniziare la ricarica.

Inizialmente alle colonnine AC da 22kW era previsto un costo di € 0,23 kWh + € 0,01 al min. (non ricordo alle colonnine di Free TO X).

Oggi per magia alla colonnina da 22kW siamo passati a € 0,04 al min.

Quindi adesso ti devi preoccupare che non scendi di potenza mentre ricarichi, diversamente non sapresti quanto è il costo finale a kWh „ . Enrico Iacomini

Ricarica nel caos piaga non solo italiana: l’ultima delusione da Mobility + enBw in Svizzera

“Sono un vostro lettore da quando, nel 2022, ho ordinato la mia Cupra Born. Vi scrivo perché sono molto stanco del caos nelle applicazioni di ricarica.

Spesso leggendo nei commenti e anche nei vari forum specialistici sembra sia solo un problema italiano. In realtà ho avuto la mia ultima di mille delusioni con un operatore straniero (Mobility + enBw) anche sulle colonnine in Svizzera.

In agosto devo fare un viaggio da Lugano a Messina, viaggio già eseguito a Natale usando un mix delle defunta Enel X Travel Plus, Tesla Suc, e Ionity tramite abbonamento Cupra (Elli). I kwh a disposizione dell’ultimo operatore italiano con un abbonamento decente non sono sufficienti per il viaggio andata e ritorno, e preferisco avere un backup.

Dopo aver cercato le fast che più usavo nella loro applicazione enBW, e alcune simulazioni dei loro abbonamenti, concludo felice di aver trovato una soluzione alla mia esigenze: tariffe accettabili per le fast, anche se non le più basse del mercato, ampia copertura in Roaming e non si è vincolati a sapere prima quanti km si percorrono quel mese come negli abbonamenti a pacchetto.

All’improvviso tariffe da 0,57 a 0,89 €

Sottoscrivo abbonamento come prova per fare un piccolo viaggio, ricevo la tessera gratis e utilizzo felice il mio abbonamento pagando 0.57 euro alle Free to X e ad una colonnina credo NextCharge.

Ritorno a casa molto contento, e condivido il mio entusiasmo consigliando l’app sui social. Pochi giorni dopo, ad abbonamento ancora attivo, ricontrollo l’app e tutte le colonnine controllate in precedenza, sono passate con il mio abbonamento a 0.89 euro.

Praticamente per tutti gli abbonamenti non c’è più nessuno sconto sulle colonnine in roaming.

Scrivo un pò arrabbiato per chiarimenti, e ricevo una supercazzola sul fatto che loro si stanno impegnando per tenere basse le tariffe sul loro network, ma che per le tariffe in roaming il pricing è diventato variabile.

Un’altra inutile card per la mia collezione

Un altra card da aggiungere alla collezione di card e app inutili:

Touring Club Svizzero

Seat Recharge (Elli)

Shell Recharge

EnelX

Be Charge

A2A

Electroverse (visto i continui aumenti con 0.67 forse questa torna di nuovo utile)

e le varie app

Bump

e Northe

…

Da precisare al momento della sottoscrizione erano tutte convenienti, per alcune non ho mai fatto neanche in tempo ad usarle una volta che la tariffa era poco dopo impazzita.

Per fortuna la maggior parte del tempo carico a casa. Ma anche la ricarica a casa è un altro punto dolente. Oggi pago relativamente poco (0,30 franchi svizzeri a kWh). Ma sono in simil monopolio di Stato, ogni comune ha un suo operatore e non si può cambiare. Ogni anno ci sono stati aumenti e si parla di un altro 15 – 20% per 2025

https://www.ail.ch/privati/elettricita/servizi/tariffe . html 2022 tariffa circa 0.18 2023 tariffa circa 0.28 2024 tariffa circa 0.30 In Ticino ricarico con Emoti a 0.55 chf per le AC e 0.74 per Dc , o se uno degli operatori lo permette, finisco i kwh in abbonamento (esempio BeaglePlug).

Vista la poca autonomia in autostrada e la scomodità di alcune colonnine, soprattutto nei viaggi verso sud, sto valutando se passare ad un ibrida plug-in allo scadere del leasing e tornare in full electric fra 4-8 anni quando i tempi saranno più maturi „ .

Cristiano Giuttari

Vogliamo parlare anche di Electroverse e Northe?

Risposta- Ringraziamo Enrico e Cristian per le segnalazioni che confermano i nostri precedenti allarmi sulla implosione del sistema di ricarica pubblica

Una miriade di app, un groviglio di cervellotiche soluzioni tariffarie e, come non bastasse, prezzi in continua evoluzione. Non di centesimi ma di decine di centesimi a kWh: stangate del 20-30% a botta. E senza il minimo rispetto per i clienti, che nemmeno vengono informati.

Quasi impossibile monitorare questo mercato impazzito. Con l’aiuto del nostro collaboratore Luca Palestini abbiamo raccolto qualche altro esempio:

Electroverse (Octopus)

-La ricarica alle colonnine FreeToX da 0,67€/kWh sale a 0,83€/kWh. Aumento di 0,16€, pari a

+23,88%.

-La ricarica alle colonnine Ewiva da 0,82€/kWh sale a 0,82€/kWh + 0,15€/min. Aumento non calcolabile a priori, ma, introducendo la componente di costo a tempo, diventa del tutto sconveniente per quelle auto che ricaricano a potenze non elevate. Inoltre il costo folle di 0,82€/kWh come base rende queste colonnine assolutamente da evitare utilizzando l’app

Electroverse.

-La ricarica alle colonnine Enermia (in corrente alternata AC) da 0,49€/kWh sale a 0,61€/kWh. Aumento di 0,12€, pari a +24,48%. NORTHE

-La ricarica alle colonnine Hera da 0,40€/kWh sale a 0,68€/kWh. Aumento di 0,28€, pari a +70%