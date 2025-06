La ricarica in Italia? Non è affatto male, secondo VW

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La ricarica in Italia? Non è affatto male, secondo Giovanni Palazzo, il top manager (italiano) che guida tutto il business energia-ricarica di Volkswagen.

La ricarica in Italia, Palazzo: “Le colonnine ci sono e i tempi di installazione sono lunghi ovunque”

Palazzo è il CEO di Elli, la società in cui il colosso tedesco ha raggruppato tutto il business dell’energia. Che non significa solo ricarica: in Germania, per esempio, Elli fornisce l‘elettricità a casa a 150 famiglie, in un panorama dell’energia completamente diverso del nostro. A partire dalle potenze diponibili a casa, che vanno ben al di là dei 3 kW a cui siamo abituati noi italiani: “Io per esempio ho 22 kW“, confida Palazzo, intervenuto a Roma alla conferenza annuale di Motus-e.

Ma per il resto il panorama nel nostro Paese è tutt’altro che disastroso: le colonnine sono più che sufficienti in rapporto alle auto elettriche in circolazione. E anche i tempi di attivazione non sono così scandalosi: “Anche in Cina e negli Stati Uniti dobbiamo aspettare da 6 a 8 mesi per vedere una ricarica funzionare. E in California, Stato che viene spesso dipinto come un paradiso, c’è una burocrazia con tempi lunghissimi“.

“Una stazione diventa profittevole quando è utilizzata almeno per il 12-15% della giornata”

Ma soprattutto l’Italia ha un vantaggio: è partita in largo anticipo con l’installazione dei contatori digitali, presenti ormai nel 98% delle case. La Germania, spesso dipinta come un esempio, è solo al 2% e colmare questo gap è uno dei compiti che già fanno venire il mal di testa al nuovo governo di Friedrich Merz. Perché è importante il contatore digitale? Perché consentirà di programmare la ricarica nelle fasce orarie più convenienti. Con un vantaggio economico per i clienti e uno di sostenibilità per i sistemi energetici.

Quanto al tema del prezzo delle colonnine pubbliche, Palazzo ha spiegato che il problema italiano è legato anche al basso utilizzo delle colonnine. “Una stazione diventa profittevole per chi la gestisce quando il tasso di utilizzo è compreso tra il 12 e il 15%. Negli Stati Uniti abbiamo stazioni con un tasso di utilizzo del 60%: di giorno ricaricano i clienti normali, di notte gli autisti Uber“: Ma ancor più del prezzo, secondo Palazzo, ai clienti preme avere ricariche che funzionino. E con forme di pagamento facili. Come il plug&charge, che non richiede né app né card.