La ricarica in hotel quanto costa? 0,80, ma poi…

“Q uando ho organizzato la recente vacanza ad Ortisei, ho inserito la disponibilità della ricarica fra i parametri richiesti. Ho quindi prenotato il posto nel garage e chiesto dettagli sulla ricarica. Ricevendo la conferma che il posto con wallbox sarebbe stato riservato in modo da avere piena libertà di ricarica secondo le mie esigenze. Nel garage c’erano 10/12 posti e 3 o 4 avevano la wallbox. Mi era stata comunicata un prezzo di 0,80 euro/kWh, ma poi mi hanno offerto la prima ricarica e pure la seconda. Per quel che mi riguarda, avere la piena disponibilità di una wallbox è una comodità aggiuntiva. E quindi non faccio il difficile sul prezzo e resto dell’idea che le comodità si paghino. Arriverà il momento, prima o poi, che tutti gli alberghi offriranno dei punti di ricarica, magari a prezzi contenuti. Ma per ora mi accontento. Buona giornata”. Paoblog (Paolo)