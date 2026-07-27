La ricarica in hotel quanto costa? 0,80, ma poi…

La ricarica in hotel quanto costa? Cominciano le segnalazioni, dopo il lamento del lettore che nel suo non ha potuto rifornirsi. Ecco la testimonianza di Paolo, un fedele lettore. Per scriverci: info@vaielettrico.it
La ricarica in hotel? “Il prezzo era quello, poi me l’hanno offerta”
“Quando ho organizzato la recente vacanza ad Ortisei, ho inserito la disponibilità della ricarica fra i parametri richiesti. Ho quindi prenotato il posto nel garage e chiesto dettagli sulla ricarica. Ricevendo la conferma che il posto con wallbox sarebbe stato riservato in modo da avere piena libertà di ricarica secondo le mie esigenze. Nel garage c’erano 10/12 posti e 3 o 4 avevano la wallbox. Mi era stata comunicata un prezzo di 0,80 euro/kWh, ma poi mi hanno offerto la prima ricarica e pure la seconda. Per quel che mi riguarda, avere la piena disponibilità di una wallbox è una comodità aggiuntiva. E quindi non faccio il difficile sul prezzo e resto dell’idea che le comodità si paghino. Arriverà il momento, prima o poi, che tutti gli alberghi offriranno dei punti di ricarica, magari a prezzi contenuti. Ma per ora mi accontento. Buona giornata”. Paoblog (Paolo)
Risposta. Questo prezzo (teorico) di 0,80 euro al kWh è in linea con altre segnalazioni ricevute in questo inizio estate. Per ricariche lente, è più alto di quel che si paga nelle colonnine pubbliche. Ma, come dice Paolo, le comodità si pagano, dato che l’auto si ricarica mentre si fa tutt’altro in vacanza. L’importante, secondo noi, è che ricorrano due condizioni nelle ricariche in hotel, ristoranti e campeggi. La prima, ovvia, è legata alla sicurezza. La seconda alla trasparenza sul prezzo e sull’effettiva disponibilità delle wallbox.
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