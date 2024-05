La ricarica in condominio? Ecco la soluzione senza pensieri

La ricarica in condominio può sembrare un miraggio, tanti sono gli ostacoli da superare per installare una wallbox nel posto auto privato o in uno spazio condiviso. A meno che non via affidiate alla soluzione Zeplug appena lanciata da Charge Guru. Prevede la stipula di una convenzione che vi porterà in casa la stazione di ricarica senza altri pensieri. Per saperne di più, iscrivetevi al webinar organizzato da Vaielettrico mercoledì 22 maggio dalle ore 18.00.

La soluzione Zeplug di Charge Guru: tutto nel nostro webinar, il 22 maggio alle 18.00

L’illustrerà nei dettagli Luca Grignaffini, Senior Business Developer di Charge Guru. Tutti i partecipanti potranno rivolgergli domande e richieste o semplicemente stabilire un contatto per un sopralluogo. L’iniziativa è rivolta a privati, installatori ma soprattutto amministratori di condominio.

Qui il link per l’iscrizione gratuita: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9eqbBBQmQLGrY4Rl0YBCIw

Il webinar si inquadra in una campagna promossa da Vaielettrico per promuovere lo sviluppo della ricarica domestica. L’abbiamo lanciata l’8 maggio scorso nell’ambito della manifestazione E-Charge di Bologna con la Tavola rotonda “ Mai più un condominio senza punti di ricarica : le soluzioni tecniche e le normative da riordinare per dare certezze agli utenti e agli amministratori di condominio”.

A margine dell’evento, il Manager Italia di Charge Guru Diego Trabucchi ci ha illustrato, a grandi linee, il contenuto della soluzione Zeplug. Qui di seguito la video intervista.

Trabucchi spiega che Charge Guru propone agli amministratori di condominio la stipula di una convenzione. In base alla convenzione l’azienda si fa carico di tutti gli adempimenti burocratici, tecnici e finanziari necessari all’installazione degli impianti di ricarica, senza alcun onere per il condominio.

Successivamente gestisce il servizio di ricarica, a partire dall’attribuzione dei costi per chi ne usufruisce fino all’assistenza e alla manutenzione.

