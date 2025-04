La ricarica in condominio? E’ meglio se condivisa

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il 60% degli italiani vive palazzi e stabili plurifamiliari, ma pochi parcheggi, garage e autorimesse sono dotati di infrastrutture di ricarica in condominio. Una ricerca condotta da ChargeGuru realizzata su un campione di amministratori in rappresentanza di 3480 condomini, ha scoperto che l’80,9% di questi non dispone di alcuna infrastruttura comune per la ricarica delle auto elettriche. Pochi dispongono di caricatori privati e solo l’8,8% dei condomìni ne ha più di cinque.

Le cause? La complessità tecnica dell’installazione (35,3%) , spesso dovuto alla mancanza di potenza disponibile e di spazi, lo scarso interesse o diffidenza da parte della maggioranza dei condòmini (33,8%), il costo eccessivo (29,4%) . Il 22,1% degli amministratori cita poi la mancanza dell’accordo dell’assemblea sulla soluzione da adottare, il 19,1% è convinto che a mancare sia proprio una soluzione efficace per gestire le necessità (consumi e riparti).

Ma l’Italia non lo sa, dice ChargeGuru

Di conseguenza nei palazzi in cui esiste una soluzione di ricarica, la grande maggioranza (61,8%) ha optato per una wallbox privata collegata a un contatore privato . Decisamente meno scegono di affidarsi all’infrastruttura condominiale con predisposizione comune a wallbox private (11.8% dei casi) e alle wallbox private collegate a un contatore condominiale (8.8%).

Meno costi, meno burocrazia, più sicurezza

Tuttavia soluzioni strutturate e condivise presenterebbero molti vantaggi. Sia economici, sia tecnici, sia burocratici. Per esempio sarebbe molto più semplice rispettare le linee guida dei Vigili del Fuoco per la prevenzione incendi (CPI) a cui sono sottoposti il 65% dei condominii.

«Oggi la ricarica condominiale è fondamentale per rendere la mobilità elettrica davvero accessibile, ma il costo, la burocrazia e la mancanza di soluzioni condivise, oltre alle difficoltà tecniche, frenano l’evoluzione del mercato – commenta Diego Trabucchi, Managing Director Italy di ChargeGuru.

ChargeGuru si propone di risolverli offrendo soluzioni “chiavi in mano” capaci di ridurre gli oneri di gestione per l’amministratore e, al contempo, garantire sicurezza e conformità normativa. «Siamo convinti che la ricarica condominiale sia il vero motore della mobilità elettrica – aggiunge Trabucchi -, perché rende possibile e comodo ricaricare il proprio veicolo a casa. Il nostro obiettivo è abbattere le barriere di accesso, sia economiche che informative, così da favorire la crescente domanda di soluzioni sostenibili”.

Eppure quasi la metà degli amministratori di condominio interpellati (il 48.5%) dichiara di aver ricevuto nell’ultimo anno tra le 2 e le 10 richieste da parte dei condòmini interessati all’installazione di un sistema di ricarica, mentre il 16.2% ha ricevuto anche più di 10 richieste . Il 37,3% del campione è convinto che l’installazione di sistema di ricarica incida in modo significativo sul valore dell’immobile.

E Francesco Naso , Segretario Generale di Motus-E , l’associazione italiana dei principali operatori industriali dei settori automotive e dell’energia ricorda quello che anche Vaielettrico sostiene da anni: «La ricarica domestica rappresenta un fattore abilitante di particolare rilievo per la diffusione della mobilità elettrica». Garantendo agli automobilisti di «beneficiare appieno di tutti i vantaggi di questa grande transizione tecnologica».

