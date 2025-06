La ricarica fra wallbox e App: i dilemmi del neofita

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La ricarica è sempre il risvolto critico per il neofita dell’auto elettrica. E Aldo non fa eccezione. Aspettando la consegna della sua nuova BYD Sealion 7 ci interroga sulla scelta della wall box e sulla scelta della App giusta per la ricarica pubblica. Vaielettrico risponde. Inviate domande e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Aspetto la mia BYD Sealion 7. E poi…?

“Ho deciso di acquistare un’ auto elettrica, tra Solterra ( troppo scarsa anche come autonomia ) Toyota Bz4x (idem, i nuovi modelli forse a fine autunno ) Tesla Y dual motor, BYD Seal , BYD U DM i. Ho scelto la BYD Sealion 7 AWD, con consegna a fine mese / inzio luglio.

Adesso devo scegliere la wall box. E le schede per le ricariche.

La domanda è per voi è questa.

Che tipo di wall box? Esiste un tipo dove programmo l’orario?



Enel offre la way box a un prezzo scontato di € 299 invece di € 719 è consigliabile?

Che tipo di carta dovrei acquistare per le ricariche su strada.

Ringrazio anticipatamente per le risposte„. Aldo Caldani

Non conviene risparmiare sulla wallbox

Risposta- Aldo ci sottopone i classici dilemmi del neofita dell’auto elettrica, tutti legati alla ricarica. Partiamo dalla wallbox. A nostro giudizio non conviene risparmiare troppo.

Deve avere alcune caratteristiche di base: deve avere il cavo-connettore integrato; e di almeno 5 metri per raggiungere più facilmente la presa sulla vettura che nella BYD Sealion 7 è posteriore destra. Deve prevedere il bilanciamento dei carichi, privilegiando sempre quelli domestici, molto variabili. Se si dispone di autoproduzione di energia da fotovoltaico è opportuno che la wallbox ne tenga conto, attingendo preferibilmente a quelli anzichè alla rete.

Meglio se è “intelligente”, cioè in grado di dialogare con il contatore. Questo consente di aderire alla sperimentazione Arera che eleva automaticamente e gratuitamente la potenza contrattuale a 6 kW nelle ore notturne e nei festivi, accorciando i tempi di ricarica. L’elenco delle wallbox compatibili è sul sito del GSE che gestisce la sperimentazione.

Se il garage è raggiuto dalla connessione Wi-Fi, le wallbox predisposte possono essere comandate da remoto con lo smartphone. La Way box di Enel X ha diverse configurazioni. Quella base da lei citata non ha cavo integrato. Perciò va connessa con il cavo in dotazione alla macchina. Più scomodo.

La promo per l’acquisto è legata alla sottoscrizione del contratto di fornitura con Enel Energia. Il questi giorni è attiva la promozione Enel Drive Fix Luce che regala fino a un massimo di 1.700 kWh di energia all’anno se prelevato fra mezzanotte e le 3. L’offerta è compatibile con l‘aumento di potenza concesso da Arera per velocizzare la ricarica, fermo restando il tetto annuo di consumo gratuito. Programmare le ricariche è comunque sempre possibile impostando la funzione dall’auto.

Carte e App: ricominciamo a da tre

Venendo alle carte, il nostro consiglio è di averne in tasca almeno una di un aggregatore universale come NextCharge o ChargeMaps Pass o Electroverse. E una, limitatamente all’Italia, di una delle maggiori reti di ricarica presenti su tutto il territorio nazionale con relativa App, come Enel X o Plenitude Be Charge interoperabili con quasi tutti gli altri operatori di ricarica, ma con il vantaggio di poter accedere a sconti e formule di abbonamento ricaricando dalle rispettive colonnine.

Infine, a seconda della zona di residenza e ai percorsi più battuti, converrebbe anche disporre di App e carta del principale operatore locale. Per esempio A2A in Lombardia e Nord Italia, Neogy in Trentino Alto Adige/ nord Veneto e via dicendo.

Guarda anche il VIDEO di Luca Palestini

– Iscriviti a newsletter e canale YouTube di Vaielettrico-