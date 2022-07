La ricarica è un servizio pubblico: proporrò al mio Comune…

Roberto vuole suggerire agli amministratori del proprio Comune di dotarsi di una rete di ricarica notturna a bassa potenza per auto elettriche, gestita direttamente come servizio pubblico. Ci chiede un consiglio e noi non possiamo che applaudire alla sua idea, che è anche la nostra. Ricordiamo ai lettori che possono inviarci quesiti e suggerimenti all’indirizzo info@vaielettrico.it.

A Seattle, negli Usa, l’amministrazione cittadina ha stabilito che la ricarica per auto elettriche è un servizio pubblico. Pertanto ha lanciato un progetto per installare colonnine “on demand”

Una sola colonnina per 10 mila abitanti, più i turisti

“Buongiorno,

dopo alcuni contatti con l’Amministrazione del mio Comune, una cittadina molto turistica in provincia di Savona di circa 10.000 abitanti, sono riuscito ad interessarli al tema delle auto elettriche. Negli incontri che avremo l’Amministrazione vorrebbe, siccome non sono molto esperti in materia, che li introducessi all’argomento e facessi alcune proposte per migliorare la situazione delle infrastrutture di ricarica presenti sul territorio.

Allo stato attuale nel Comune è presente una stazione di ricarica Enel X molto datata con due prese AC ed una presa DC 50 kW (in manutenzione da settimane). Sicuramente uno dei passi da fare sarà quello di individuare altre aree comunali interessanti e proporre agli operatori di installare delle proprie colonnine (in particolare Plenitude è totalmente assente in zona). Ma mi sarebbe piaciuto cercare di coinvolgere l’Amministrazione in maniera più diretta.

In particolare, la mia idea principale era quella di cercare di agevolare i residenti senza posto auto di proprietà (la maggior parte) con l’installazione nei parcheggi pubblici di prese a bassa potenza (anche 2-3 kW) per la ricarica notturna, in modo da incentivare l’adozione di auto elettriche anche da parte di coloro che non hanno la possibilità di ricaricare in garage.

Si potrebbe rendere utilizzabili tali prese tramite una scheda RFID fornita dal Comune con durata annuale per i residenti e per periodi inferiori per i non residenti con differenti tariffazioni, ad esempio.

Allo stato attuale quali sono le soluzioni commerciali per realizzare un progetto del genere senza una spesa eccessiva, in modo che l’Amministrazione possa attrezzare i vari parcheggi con un buon numero di punti di ricarica con una spesa ragionevole?

Un punto di ricarica per chi non ha garage

Ho letto sul vostro sito di sistemi per sfruttare a tale scopo le linee elettriche dei lampioni pubblici, ma poi quali colonnine alimentare? A mio parere per una cosa del genere dovrebbero essere prese da pochi kW di potenza. Con bilanciamento del carico sulla linea in modo da dividere un tot di potenza tra tutte. Lo scopo infatti non sarebbe quello di fornire una ricarica “mordi e fuggi” ma un servizio ai residenti che tengono l’auto in strada di notte. Esiste qualcosa del genere in commercio?

Quali altre proposte potrei portare all’attenzione dell’Amministrazione per migliorare la situazione dei punti di ricarica?„

La “ricarica democratica” è una nostra battaglia

Risponde Massimo Degli Esposti Caro Roberto, complimenti per l’intraprendenza, il senso civico e anche il contenuto innovativo della sua intuizione. Quella per una nuova modalità di ricarica, che noi abbiamo chiamato “ricarica democratica”, è una battaglia che Vaielettrico conduce da tempo. Ne ha parlato Paolo Mariano (leggi) e più di recente io stesso, raccontando il progetto di Demos Fuochi e della sua AZeco. Esperienze simili già si trovano all’estero: a Londra, Berlino, Parigi, Valencia e perfino in Italia, a Pescara. Ma in tutti questi casi, si tratta di sperimentazioni “mediate” da un operatore della ricarica privato che sfrutta in concessione i cablaggi dell’illuminazione pubblica e i lampioni per installare propri punti di ricarica.

Va da sè che un’ infrastruttura del genere non è remunerativa se troppo capillare. Ma se non è capillare e non riesce a portare fuori dai cortili recintati la stessa esperienza della ricarica domestica, non risolve il problema di chi, sprovvisto di posto auto privato, è costretto a lasciare il proprio veicolo in strada.

Investimenti sì, ma il progetto è scalabile

Ecco perchè la nostra proposta, come la sua, è di considerare la ricarica delle auto elettriche un servizio pubblico e come tale erogato direttamente dall’ente locale, alla stregua dell’illuminazione pubblica o delle soste a pagamento. AZeco ha brevettato i dispositivi necessari ad abilitare la rete di illuminazione pubblica (cabine di alimentazione e lampioni) alla doppia funzione in notturna, e alla sola ricarica durante il giorno.

E ci risulta che stia trattando con produttori di wall box domestiche per sviluppare un caricatore ad hoc con le caratteristiche e le funzioni che lei ipotizza. Una volta adeguata la rete interrata e collegati i supporti, l’infrastruttura potrebbe essere scalata, aggiungendo punti di ricarica al crescere della richiesta.

Certo, per i Comuni si tratterebbe di pianificare un discreto investimento. Ma ci sono fondi statali già destinati al rinnovo delle illuminazioni urbane. E un progetto del genere potrebbe attingere anche agli stanziamenti del PNRR, che assegna oltre 60 miliardi di euro alla transizione energetica.

L’intoppo potrebbe essere nella legge

Un secondo ostacolo potrebbe venire dalla disciplina del mercato dell’energia. I Comuni beneficiano infatti di tariffe elettriche agevolate, ma solo per gli usi istituzionali. Non sono in grado di dire se rivenderla a loro volta sia oggi consentito. Se così non fosse, basterebbe rivedere la normativa introducendo un meccanismo ad hoc.

Le auguro, caro Roberto, di trovare la massima sensibilità negli amministratori del suo Comune, che potrebbe diventare il primo esempio di “ricarica democratica” di tutto il nostro Paese.

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it