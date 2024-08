La ricarica è gratis, ma i soliti maleducati…

La ricarica è gratis nel parcheggio di un supermercato di Roma Nord, ma i soliti maleducati la rendono spesso inaccessibile, segnala Giacomo. Caso diverso ad Alleghe, dove la solita sagra impediva di ricaricare. Ma con un cavo lungo… Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaieletttico.it

La ricarica è gratis, ma c’è sempre chi parcheggia l’auto e la rende inaccessibile

“Ogni tanto vado a fare la spesa presso un supermercato di Roma nord vicino casa e approfitto della ricarica gratis per la mia bev. In un’ora ricarico abbastanza per muovermi per 2-3 giorni. Tre giorni fa ho purtroppo trovato i due posti di ricarica occupati da due ICE, come da foto allegata. Il guidatore dell’Alfa era appena arrivato e, quando gli ho fatto notare che dovevo ricaricare, ha risposto che non era un suo problema ed è andato via. Ho segnalato il problema all’accoglienza del supermercato, che ha immediatamente richiesto lo spostamento delle due auto. Il proprietario dell’Alfa l’ha spostata quasi subito (incredibile dopo la prima reazione!) e ho potuto ricaricare. La Volvo era ancora lì dopo 45 minuti. Segnalo quanto sopra sperando che sempre più attività commerciali e alberghi possano offrire ricariche gratis, magari limitando a una o due ore il tempo massimo di occupazione. In fondo sarebbe come se facessero uno sconto di 2-3 Euro“. Giacomo Pasqualitto

Risposta. Già è un fatto positivo (e raro) che la direzione della centro commerciale si sia subito attivata per fare spostare le auto in sosta nelle ricariche. E siamo d’accordo con Giacomo: le ricariche gratis in una struttura commerciale vanno limitate al tempo di una ragionevole sosta, massimo un’ora. Per evitare che ci sia chi se ne approfitti lasciando l’auto in carica per giornate intere senza mettere piede nel supermercato.

A Caprile ricariche occupate dalla sagra, ma io avevo il cavo lungo e così…

“Ecco il mio contributo: Caprile di Alleghe (Belluno). Sabato e domenica, Festa del patrono. Container e bracieri ad impedire l’accesso, autorizzati dal Comune. Per fortuna avevo il cavo lungo…“. Angelo Ermini

Risposta. Che dire? un cavo lungo ti salva la vita. Ma le autorità locali, vedendo come si è dovuto arrangiare Angelo, si saranno fatte qualche domanda?

– Ha 600 km veri di autonomia? VIDEO-TEST di Paolo Mariano con la VW ID.7 con la nuova batteria da 86 kWh