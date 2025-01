La ricarica Coop Power pronta a fare il giro d’Italia

La ricarica a prezzi da sogno delle nuove stazioni di ricarica Coop Power (0,39 euro in AC e 0,49 euro in DC ultrafast) saranno via via disponibili in tutti i punti vendita di Coop Liguria e molto probabilmente su tutta le rete di supermercati, centro commerciali e ipermercati a marchio Coop italiani, partendo dalla Lombardia.

Ecco come funzionano le stazioni inaugurate da Coop Liguria a tariffe da sogno: 0,39 euro a 22 kW e 0,49 a 160 kW

E’ la buona notizia che Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria, dà a Vaielettrico in questa video intervista realizzata dal nostro Luca Palestini a margine dell’inaugurazione delle prime quattro stazioni in altrettanti ipermercati della cooperativa di consumatori ligure.

Le nuove stazioni Coop Power, un marchio depositato di proprietà del centro acquisti nazionale Coop Italia, sono accessibili a tutti gli EV driver. Sono dotate di una colonnina HPC da 160 kw con due prese, quattro colonnine in AC da 22 kW e due wallbox riservate ai disabili. Si possono attivare tutte con le App di 130 circuiti di ricarica europei in roaming, oppure con Bancomat, Carta di Credito o l’apposita App “Charge Assist”, senza necessità di registrazione. Ogni circuito applicherà le sue tariffe, ma la più conveniente sarà quella “a consumo” praticata direttamente da Coop Power di 0,39/0,49 euro.

«Ce lo consente il nostro mix di approvvigionamento -spiega Pittalis – fatto di acquisto sul mercato alle migliori condizioni ed energia autoprodotta dal fotovoltaico installato sul tetto del centro commerciale. Un doppio beneficio che noi riversiamo sul consumatore».

Impianto fotovoltaico e stazione di ricarica sono stati progettati e realizzati dall’azienda specializzata genovese Nucleo Special Concepts.

Il progettista Sergio Torre: “Abbiamo sfruttato l’energia residua dell’ipermercato senza chiedere nuova potenza alla rete”

«Con l’arrivo di nuovi modelli a prezzi che partono da 14.000 ci stiamo avviando a una mobilità elettrica di massa – dice il fondatore e Ceo Sergio Torre – Il tassello mancante è una ricarica a tariffe accettabili anche per chi non ha possibilità di ricaricare a casa: con Coop Power pensiamo di aver colmato questa lacuna. Offriamo una tariffa di mercato, ma la più conveniente sul mercato».

E’ stato possibile, aggiunge «mettendo la ricarica in sinergia con il Centro Commerciale. Siamo riusciti così a sfruttare l’energia contrattuale residua, senza chiedere alla rete nuova potenza». Tutta l’energia erogata, inoltre, è certificata da un misuratore Mid che garantisce la corrispondenza fra erogato e pagato.

