La ricarica chic firmata Audi: basta colonnine nel nulla…

La ricarica chic firmata Audi debutta il 23 dicembre a Norimberga. Basta colonnine nel nulla, ecco il primo Audi charging hub con lounge e colonnine HPC.

La ricarica chic utilizza solare e batterie dismesse

Dopo i Supercharger Tesla, ecco le stazioni dell’Audi, sostenibili e modulari, con potenze sino a 320 kW. La capacità complessiva è notevole, 2,45 MWh, grazie al riutilizzo delle batterie automotive e all’apporto di sistemi fotovoltaici. A queste potenze la ricarica è piuttosto rapida (anche se le batterie delle Audi non sono proprio mignon…) e l’attesa si inganna nell’Area lounge in cui è possibile fare networking con altri automobilisti elettrici. Non a caso il primo charging hub è sorto presso un importante centro fieristico, quello di Norimberga. Destinato a chi? “L’avanguardistica stazione di rifornimento ad alta potenza (HPC) si rivolgerà principalmente agli utenti con limitate possibilità di rifornimento domestico“, spiega l’Audi in una nota. “La struttura mira a compensare i picchi nella domanda urbana, rendendo possibile la diffusione delle stazioni indipendentemente dalla portata della rete locale“.

Energia per ricaricare (in pochi minuti) 80 auto al giorno

L’hub di Norimberga dispone di sei colonnine e sarà aperto anche ai clienti di altri marchi. È alimentato da rinnovabili attraverso una connessione a 200 kW che interagisce con la linea a bassa tensione già esistente. I 200 kW garantiscono la costante alimentazione dei moduli, mentre i pannelli solari sul tetto contribuiscono con altri 30 kW. Il tutto fa sì che si possano ricaricare 80 auto al giorno senza raggiungere i limiti di stoccaggio. Il prezzo per la ricarica? per i clienti Audi è di 0,31 euro/kWh, il che fa dire a Ralph Hollmig, responsabile del progetto: “Stiamo garantendo ai clienti una ricarica HPC in ambito urbano al prezzo della ricarica a casa“. Quanto alla durata di una ricarica, l’Audi fa l’esempio di uno dei modelli che utilizzano le potenze più elevate. Ovvero la Granturismo RS e-tron GT, che rifornisce a 800 volt fino a 270 kW: bastano 5 minuti per immettere l’energia necessaria a fare 100 km. Mentre in 23 minuti riporti la batteria all’83%.

