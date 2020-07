La ricarica bidirezionale con l’impianto di casa dall’Audi

La ricarica bidirezionale: progetto Audi-Hager per un utilizzo intelligente della batteria. La vettura assorbe o cede energia a seconda del fabbisogno domestico.

La ricarica bidirezionale: l’auto, un accumulatore mobile

Garantire la stabilità della rete elettrica, ridurre i costi dell’energia e contribuire alla tutela dell’ambiente: ecco gli obiettivi perseguiti da Audi e dal Gruppo Hager. L’integrazione dell’auto con l’impianto elettrico domestico costituisce il cardine di un progetto di ricerca volto allo sviluppo della ricarica bidirezionale. Un sistema che garantisce notevoli vantaggi soprattutto in abbinamento a un sistema fotovoltaico.

L’energia solare in eccesso può essere accumulata temporaneamente e ceduta in funzione delle necessità. Risolvendo il principale problema dell’auto-produzione da rinnovabili: lo stoccaggio, legato all’incostanza delle produzioni. Ma grandi batterie (fino a 95 kWh di capacità) come quella dell’Audi e-tron possono fungere da accumulatori mobili. E addirittura, secondo la Casa di Ingolstadt, coprire il fabbisogno energetico di una villetta unifamiliare per una settimana.

La ricarica bidirezionale adatta alle villette

Il sistema è semplice: nelle ore in cui l’auto non viene utilizzata e resta in garage, accumula l’energia prodotta dall’impianto solare. E al tramonto può “restituire” all’impianto domestico quanto è riuscita ad accumulare. Il meccanismo è sintetizzato da una sigla, V2H, che sta per Vehicle to Home, molto simile al già conosciuto V2G, il Vehicle to Grid (cessione alla rete). E ha un vantaggio: mentre il V2G avviene di solito con ricavi molto modesti, nel caso del V2H la valorizzazione è piena, dato che si utilizza quel che si produce. Alleggerendo la bolletta e, potenzialmente, trovando un’alternativa di fornitura in caso di black-out della rete. L’uovo di Colombo? Mica tanto: l’Audi fa presente che nella pratica questa cessione “richiede tecnologie altamente versatili“.

L’auto per stoccare l’energia da solare e riversarla quando serve

La sperimentazione è stata effettuata con una e-tron con un sistema di ricarica “molto vicina al modello di serie”. Alimentato con una wall-box a corrente continua a corrente continua con potenza massima di 12 kW e con un accumulatore domestico da 9 kW. Grazie alla tensione costante, il collegamento tra il sistema fotovoltaico e la vettura è avvnuto senza inverter, a tutto vantaggio dell’efficienza.

Secondo l’Audi, la ricarica bidirezionale sarà adatta soprattutto alle villette unifamiliari con impianto fotovoltaico di proprietà. L’auto assorbe la corrente prodotta dai pannelli solari e in eccesso rispetto al fabbisogno del momento. E, con una normale tariffa di rete a fasce orarie, si può utilizzare l’energia accumulata nelle ore più costose. Tutto improntato alla massima semplicità d’uso. “Il cliente connette l’auto e il resto avviene automaticamente“, assicura Martin Dehm, responsabile del progetto per Audi. “Il sistema di ricarica intelligente della ricarica controlla lo status della batteria, massimizzando l’efficienza della rete“.

SECONDO NOI. L’auto non è più un pezzo di ferro che ti viene venduto a sé. Con l’elettrico diventa il perno di un sistema che dialoga con la tua casa e con il resto del mondo. È un universo di servizi che qualcuno dovrà e vorrà vendere. Saranno i concessionari delle Case? Abbiamo seri dubbi che abbiano capacità e voglia di farlo.

