La ricarica ABB da 160 kW per la Formula E è stata presentata in vista dell’inizio della Stagione 9 del Campionato Mondiale delle monoposto elettriche.

La ricarica ABB per rifornire due monoposto a 80 pre e nella gara

In collaborazione con i tecnici di FIA e Formula E, ABB ha sviluppato una soluzione compatta per ricaricare le nuove auto Gen3. Prima della gara e tra una sessione e l’altra. La stazione è stata progettata per essere robusta ed ergonomica, consentendo un facile trasporto e installazione in tutte la parti del mondo in cui si svolge il campionato. Ogni stazione può erogare una potenza massima di 160kW ed è in grado di caricare contemporaneamente due veicoli con 80kW prima della gara. Ciò consente ai team di beneficiare di una capacità di “ricarica doppia” da un’unica unità, riducendo in modo significativo l’ingombro della stazione. E diminuendo le emissioni dovute al trasporto, in quanto non è più necessario trasportare un’unità per ogni vettura. Il design, derivato dalla tecnologia di ABB per la ricarica dei veicoli, è stato adattato alle esigenze delle gare. Promettendo “affidabilità e costanza di prestazioni in qualsiasi parte del mondo, con le differenti fonti di alimentazione disponibili in loco”.

Un banco di prova per le colonnine stradali

Spiega Frank Mühlon, CEO di ABB E-mobility: “Continua il nostro impegno a utilizzare la Formula E come banco di prova per nuove tecnologie più sostenibili. La ricarica delle auto Gen3 ci fornirà preziose informazioni sulla ricarica in un ambiente competitivo ad elevato livello di utilizzo. L’esperienza e le conoscenze acquisite saranno utilizzate per migliorare le stazioni di ricarica ABB per i clienti e gli utilizzatori“. Jamie Reigle, CEO di Formula E, aggiunge: “La partnership con ABB si basa su un impegno condiviso per far progredire la mobilità elettrica. Queste stazioni di ricarica mobili rappresentano lo standard di settore e saranno un’infrastruttura fondamentale per lo svolgimento del campionato. Non vediamo l’ora di metterle in mostra durante il campionato e di dimostrare che alte prestazioni e sostenibilità possono coesistere senza compromessi“.

