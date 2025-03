La revisione va accertata prima di acquistare, cari italiani

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La revisione va accertata prima di acquistare un’auto usata, non si può andare dalla fiducia. Dopo i due casi di Tesla acquistate senza questo adempimento (con multa), un altro lettore ci scrive dalla Finlandia con un punto di vista diverso. Vaielettrico risponde. Per scriverci l’indirizzo mail è info@vaielettrico.it

La revisione va accertata prima, qui in Finlandia tutti lo fanno, perchè in Italia no?

“Leggo con piacere le storie positive e le disavventure che pubblicate. E desidero dire che, per quel che riguarda la revisione, a mio parere è responsabilità dell’acquirente accertarsi che il mezzo sia in regola. Vivo in Finlandia, dove tutto questo non è così sovente, se non si vuole incorrere in pesanti sanzioni. La prima cosa che viene chiesta da qualsiasi acquirente, privato o ditta, è la stessa: l’auto ha la revisione? Ora io mi domando per quale motivo si deve dare per scontato che l’auto sia in regola, forse per troppa fiducia! Dubitare degli altri non è mai bello, d’altro canto con una domanda si risolvono futuri problemi con un sorriso. Vi ringrazio per l’informazione che fate e date a tutti quelli che vogliono leggere. Distinti saluti“. Claudio Piccolo

Ma qui non siamo in Scandinavia e può capitare di non accorgersi che…

Risposta. Non immaginavamo che un tema come la mancata revisione in auto vendute usate (nel nostro caso due Tesla) scatenassero un simile dibattito. E non abbiamo dubbi sul fatto che, in un paese nordico come la Finlandia, tutti si accertino scrupolosamente dell’avvenuto controllo. Ma l’Italia non è la Scandinavia e, tra mille adempimenti, capita di dare per scontato che la revisione sia stata effettuata. Soprattutto quando a vendere è la filiale ufficiale di una Casa automobilistica. Resta il fatto che, come già spiegato, se poi si viene sanzionati, secondo il Codice del consumo si ha diritto di pretendere il rimborso dell’importo della multa da chi ha venduto l’auto. E anche il costo della revisione.

– Leggi anche: come va una Tesla presa usata con oltre 200 mila km? Gianluca fa un primo bilancio con la sua Model 3 Performance dopo 6 mesi, a 225 mila km

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube