La revisione periodica delle auto elettriche? Ha senso se certifica le batterie

L’ingegner Francesco Mastrandrea si occupa di mobilità elettrica e sistemi di accumulo a batteria dal 2010. Ha lavorato in primarie aziende dell’automotive e da circa un anno coordina il network EvSafe, una delle prime realtà in Italia strutturate per l’ assistenza post-vendita delle auto elettriche, la manutenzione dei veicoli e la riparazione dei loro componenti. In particolare delle batterie. Con questo articolo sulla revisione periodica delle auto elettriche inizia da oggi una collaborazione con Vaielettrico. Ogni settimana accenderà un riflettore sugli aspetti meno noti delle tecnologia elettrica.

DI Francesco Mastrandrea

Credo che sia arrivato il momento di ripensare il significato della revisione periodica per le auto elettriche. La revisione nasce nel mondo delle vetture endotermiche soprattutto per controllare le emissioni, ma anche per verificare freni, pneumatici e condizioni generali del veicolo. Con la progressiva elettrificazione del parco circolante, viene meno la necessità di controllare le emissioni allo scarico. Potremmo però utilizzare questa occasione per introdurre un controllo sistematico dello stato di salute della batteria. E potrebbe coincidere con l’obbligo, da gennaio prossimo, del battery passport che rafforza il concetto di tracciabilità della batteria.

Sarebbe un vantaggio innanzitutto per gli automobilisti, che potrebbero conoscere con maggiore precisione la capacità energetica residua del proprio accumulatore. Ma avrebbe ricadute importanti anche sul mercato dell’usato: disporre di una certificazione indipendente, effettuata durante la revisione, renderebbe più trasparente la compravendita delle auto elettriche e darebbe maggiore fiducia agli acquirenti, soprattutto a chi compra vetture provenienti dalle flotte aziendali.

Permetterebbe insomma di conoscere l’andamento del degrado della batteria lungo l’arco di vita del veicolo a vantaggio della trasparenza per chi compra, ma anche di chi deve poi gestire il pacco batteria a fine vita, per il riciclo o per l’utilizzo in second life

I dati che raccogliamo sul campo dimostrano che le batterie durano generalmente molto più di quanto percepito dall’opinione pubblica. Vediamo accumuli che superano tranquillamente i 200 mila chilometri e abbiamo incontrato anche batterie con percorrenze di 700 mila chilometri. Per le chimiche LFP, in particolare, ritengo realistico ipotizzare percorrenze di 300-400 mila chilometri prima di scendere all’80% della capacità iniziale. Anche veicoli utilizzati intensamente e ricaricati prevalentemente in corrente continua possono raggiungere percorrenze elevate senza evidenziare degradi particolarmente significativi. Un controllo periodico permetterebbe quindi di raccogliere dati preziosi sull’invecchiamento delle batterie, utili non soltanto agli automobilisti, ma anche alle case automobilistiche, alle assicurazioni e a tutta la filiera industriale. Sapere quante batterie si avvicinano alla fine della loro vita utile consentirebbe inoltre di programmare meglio le attività di riutilizzo e riciclo. Le batterie delle auto elettriche rappresentano infatti una vera e propria miniera di materie prime. Recuperarle e riciclarle in Europa significa ridurre la dipendenza dalle importazioni, limitare nuove attività estrattive e rafforzare la nostra sovranità tecnologica. Oggi la capacità degli impianti di riciclo è già superiore alla quantità di batterie disponibili, ma questo equilibrio è destinato a cambiare con l’aumento dei veicoli elettrici in circolazione, soprattutto a partire dal 2030. In un’ottica di lungo periodo, infine, avere un quadro esatto dello stato di salute della flotta di batterie circolanti aiuterebbe i gestori della rete a pianificare i servizi V2G (Vehicle to Grid). Progetto europeo EV4EU: con il V2G sconto del 14% in bolletta C’è poi un altro aspetto importante: non tutti i problemi di una batteria dipendono dal degrado delle celle. Possono verificarsi guasti a fusibili, interruttori, problemi di isolamento elettrico o sbilanciamenti tra i moduli. In molti casi è possibile intervenire sulla singola componente danneggiata, evitando di sostituire l’intero pacco batteria. Anche quando la sostituzione diventa necessaria, non è sempre indispensabile acquistare una batteria nuova: possiamo recuperare accumulatori usati ancora in ottime condizioni, sottoporli a verifiche approfondite e installarli con risparmi che possono arrivare a circa il 50% rispetto al nuovo. Rimane però da affrontare una questione tecnica: oggi gli strumenti per misurare lo stato di salute delle batterie non forniscono sempre risultati omogenei. I dati letti attraverso il sistema di gestione della batteria, il BMS, dipendono anche dalle logiche adottate dai diversi costruttori. Abbiamo riscontrato differenze fino al 7% tra strumenti di diagnosi, anche quando si utilizzano dispositivi certificati. Per introdurre un controllo obbligatorio durante la revisione servirebbe quindi individuare e qualificare una metodologia di misurazione comune e affidabile. Noi utilizziamo in EvSafe diversi parametri, combinando i dati del BMS con misurazioni dirette di corrente, tensione e temperatura, per ricavare informazioni più attendibili sulle condizioni effettive dell’accumulatore. In definitiva, introdurre il controllo della batteria nella revisione periodica sarebbe un’opportunità per tutto il settore: aumenterebbe la fiducia degli automobilisti, renderebbe più trasparente il mercato dell’usato, favorirebbe la riparazione anziché la sostituzione e permetterebbe di programmare con maggiore precisione il futuro riciclo degli accumulatori. È un passaggio che potrebbe accompagnare in modo concreto e consapevole la crescita della mobilità elettrica.