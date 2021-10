La Renault, l’elettrico, i prezzi, l’Italia…De Meo a tutto campo

La Renault, l’elettrico, l’Italia…Il n.1 del Gruppo francese a tutto campo del futuro dell’auto in un’intervista con il sito spagnolo El Mundo.

La Renault…”Vogliamo un futuro senza divieti, ibridi fino al 2040″

De Meo, 54 anni, un passato in Lancia, Fiat, Audi e Seat, deve riportare la Renault sulla strada della redditività dopo 4 anni molto difficili. In un contesto economico e normativo complicato. Taglia corto su argomenti come la guida autonoma: “In questa fase non mi motiva svilupparla e far perdere il lavoro ai tassisti“. Quanto al progetto UE di vietare i motori tradizionali dal 2035, spiega: “Cercheremo di ottemperare, ma non senza impatto… Avremo bisogno di tempo per non rovinare il lavoro di decenni. Il divieto dei motori a combustione entro il 2035 crea confusione. È come se stessi per comprare un appartamento e so che tra 20 anni mi metteranno un cavalcavia con la metro: non lo compro. È pericoloso, non c’è il tempo di spesar la tecnologia e salvare le persone che lavorano lungo la catena del valore. Vogliamo uno scenario senza divieti, dove gli ibridi arrivano fino al 2040 e poi abbiamo altri 10 anni per evolvere a emissioni zero“.

La Renault… / “Stiamo consegnando alla Cina il cuore del prodotto, le batterie”

La Renault, comunque, continua a lavorare sull’elettrico e prepara l’arrivo della Megane e della R5 a batterie. Ma c’è il nodo delle batterie, settore nel quale l’Europa dipende da Cina e Corea. “Ci vuole molto tempo per riuscire a produrre batterie di qualità ed efficienti, che generano solo tra il 5% e il 10% di scarti. LG Chem si è unita a noi e GM e ora sono leader, ma ci sono voluti 10 anni per raggiungere una stabilizzazione della tecnologia. C’è poi la questione delle materie prime: nichel, cobalto, litio e manganese. Il nichel è il più critico. C’è il litio in Europa, ma bisogna vedere se ci sono affari per aprire una miniera, mentre il cobalto è concentrato al 90% in Congo. La Cina ha comprato debito dai paesi africani e ha accesso a queste risorse. Questi minerali devono essere poi raffinati e questo avviene per il 90% in Cina… Devi produrre i catodi e il 90% è prodotto in Asia … Purtroppo, passando all’elettrico, stiamo consegnando il cuore del prodotto agli asiatici, quando l’Europa ne aveva il controllo col motore a combustione”.

“Tutto aumenta, acciaio, energia…i prezzi delle auto saliranno”

Cattive notizie anche sul fronte prezzi: “È vero che stanno salendo”, avverte De Meo, “nei prossimi 12 mesi continueranno a farlo. Sale il prezzo dell’acciaio, dell’alluminio, del gas e dell’energia, del rame. E, come non bastasse, c’è una carenza di semiconduttori e i fornitori spingono di più sui prezzi”. Ma il rimedio non è una standardizzazione spinta: “Ho sempre lottato affinché l’auto conservasse il suo lato emotivo. Non condivido l’idea che le auto siano diventate lavatrici, tutte uguali. La nostra responsabilità è che le persone trovino la magia in ciò che facciamo. Se la trovi, deciderai con il cuore, non con la testa. E sei disposto a dare di più“. Tradotto: a spendere di più e a digerire anche l’aumento dei prezzi. Infine un accenno indiretto all’Italia, rispondendo a una domanda sul futuro della Spagna: “Ho sempre detto che la Spagna sa fare molto bene le auto, ma che non c’era impegno in ricerca e sviluppo, con carenze nell’elettrico e nel software. Penso che le autorità spagnole abbiano una visione più chiara di quelle italiane, anche se ora con il nuovo governo Draghi le cose stanno cambiando”.