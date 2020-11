La Renault dice stop al noleggio delle batterie. E un altro segnale del fatto che l’elettrico sta entrando nella fase della maturità, con prezzi più competivi.

La Renault dice stop a un’alternativa in atto dal 2012

Al momento del lancio sul mercato dei suoi primi modelli elettrici Z.E, nel 2012, la Casa francese si inventò la formula del noleggio batterie. Compravi l’auto e a parte prendevi in affitto le batterie, con un canone mensile. Il motivo era chiaro: l’asticella dei prezzi di listino della Zoe e del Kangoo erano ancora troppo alti, tali da spaventare i potenziali acquirenti. E la conoscenza della tecnologia elettrica era scarsa.

Insomma, c’era la necessità di rassicurare il pubblico, anche sul fatto che di un’eventuale usura precoce delle celle si sarebbe fatta carico la Renault. Nel 2016, fu affiancata alla formula della batteria a noleggio anche la possibilità del normale acquisto, con l’auto completa di tutto. E oggi la Casa passa a una progressiva adozione della batteria di proprietà come formula unica di acquisto. Dal 14 novembre l’addio è ufficiale in Germania, dopo la Spagna e il Regno Unito. In Italia di fatto il processo è già in atto.

I prezzi sono calati e pure i timori sulle batterie…

La Renault dice basta, di fatto, alla fase pionieristica dell’elettrico. Ormai la Zoe è uscita dalla nicchia delle auto a batterie. E, per numero di auto vendute, scala le classifiche in tutta Europa, con oltre 11 mila pezzi venduti al mese. L’evoluzione del business model elettrico accompagna quella del mercato, dove sono intervenuti diversi fattori a delinearne la maturità. Modificando lo scenario iniziale e rassicurando la clientela:

riduzione del prezzo d’acquisto, grazie agli incentivi e a minori costi di produzione

Parallelamente, la batteria di proprietà si è affermato ormai come standard di mercato. Tanto più che l’introduzione di formule come il noleggio a lungo termine (3-4 anni) anche tra i privati può rassicurare chi ancora non si fida ad acquistare un’elettrica.