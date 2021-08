La Renault Captur, le batterie della mini… Vaielettrico risponde

“Ho preso una Renault Captur e-tech plug-in , la scelta è stata fatta visto ne ho trovata una a 10000€ in meno causa “km zero”. Mi hanno dato 10000€ per la mia “vecchia” Dacia Sandero e un buon finanziamento e principalmente perché mi consente quei 50-55km in elettrico quasi puro . E la ricarica la posso fare con soli 12A a casa in una nottata. L’opzione “puro elettrico” l’ho scartata in quanto non ho possibilità di ricaricare in tempi utili (a Trieste e dintorni le colonnine sono scarse, sul posto di lavoro non se ne parla). E a casa di fare allacciamenti più “consistenti” ho una certa difficoltà (distanze dalla rete principale, linea portante debole ecc.). Secondo voi è stato un buon affare? Gli incentivi non li ho presi visto che l’auto (km zero) era già immatricolata ma la differenza tra 36000€ e 26000€ era allettante“. Mario Crevato.

La Renault Captur? Se fa solo 50 km al giorno…

Risponde Paolo Mariano – Partiamo dalle sue possibilità di ricarica. La Renault Captur e-Tech Plug-in ha una batteria da 9,8 kWh. Da quanto ci scrive, immaginiamo che effettui le ricariche utilizzando il caricabatterie dotato di schuko in dotazione con l’auto.Se così fosse, cogliamo l’occasione per ricordare che a volte gli impianti non sono dimensionati per resistere ad assorbimenti sopra ai 2 kW per tante ore. Si rischiamo quindi surriscaldamenti e incendi. Quindi, se è questo il sistema che sta utilizzando, e se non l’ha già fatto, le consiglio di far verificare l’impianto da un elettricista. Che eventualmente lo predisporrà adeguatamente.

Attenzione all’aumento dei consumi in inverno!

Ora, se lei ricarica la batteria da 9,8 kWh della sua Renault Captur utilizzando il caricabatterie schuko da 2,3 kW (10A), impiegherà in media 4 o 5 ore. E dice che questo le consente di effettuare poi, quasi completamente in elettrico, i circa 50/55 km dei suoi spostamenti cittadini quotidiani. Consideri che in inverno questa autonomia elettrica diminuirà. Se d’estate lei si sposta, quasi esclusivamente in elettrico, con un consumo cittadino attorno ai 20 kWh/100km, è ragionevole immaginare che d’inverno questo consumo potrà arrivare intorno ai 28 kWh/100km, limitando l’autonomia elettrica a circa 35 km. Con un intervento quindi del motore termico che, d’inverno, potrà arrivare a dover coprire fino al 40% della sua percorrenza giornaliera.

Calcoliamo i consumi della sua plug-in…

Proviamo a mettere giù qualche numero: immaginiamo, per semplificare, di dividere l’anno in due parti. La bella stagione, quando lei si sposta solo in elettrico alla media di 20 kWh/100km, e l’inverno, quando il suo consumo elettrico sale a 28 kWh/100km e viene integrato dal consumo di benzina (stimiamo circa 5 litri/100km). Stimiamo circa 9.000 km percorsi in elettrico alla media di 20 kWh/100km, per un totale di 1.800 kwh e un costo di circa 360 Euro. Stimiamo altri circa 9.000 km (invernali) di cui 5400 percorsi in elettrico alla media di 28 kWh/100km (1512 kWh) e 3.600 km percorsi a benzina (180 litri di benzina a 1,50 Euro al litro), per un totale di spesa di circa 570 Euro. In un anno la sua spesa si aggirerà attorno ai 930 Euro (energia + carburante).

E se fosse stata ad esempio una Hyundai Kona?

Immaginiamo ora che al posto della sua Renault Captur lei avesse acquistato ad esempio una Hyundai Kona XTech City 39 kWh. L’auto è proposta al prezzo di 35.800 euro. Meno di 30.000 euro al netto dell’incentivo statale senza rottamazione. Forse, anche presso un concessionario Hyundai, la sua Dacia Sandero sarebbe valsa almeno un’ulteriore ribasso fino a raggiungere lo stesso prezzo finale di 26.000 euro, o forse anche un prezzo inferiore. Ma in questo caso avrebbe poi avuto una full electric, esente dal bollo per cinque anni e con successive riduzioni. Oltre a costi di assicurazione e manutenzione inferiori e una complessità meccanica notevolmente più bassa. Il che si traduce in meno probabilità di manutenzioni straordinarie negli anni.

Un’elettrica, a parità di stile di guida, consuma meno

La Hyundai Kona 39 kWh è accreditata di consumi che, in città, possiamo considerare a una media di 15 kWh/100km. Ovvero 13/14 kWh/100km in estate e circa 17 kWh/100km in inverno. Questo significa che i circa 8,5 e i circa 7 kWh necessari a “ricaricare” i suoi 50 km giornalieri potrebbero tranquillamente essere ricaricati alla potenza di 2,3 kW in meno di 4 ore in inverno e in circa 3 ore in estate. Qualora l’auto poi, come credo, fosse in realtà ferma per più tempo in garage, questo le garantirebbe di ricaricare anche di più, accumulando km preziosi per eventuali necessità ulteriori. Esistono delle soluzioni di ricarica in grado di adattarsi in modo flessibile ai limiti dell’impianto garantendo sempre l sicurezza necessaria. Proprio di recente abbiamo parlato di Juice Booster 2di Juice Technology. Nel suo caso potrebbe sfruttare la possibilità di regolare la potenza di ricarica ad esempio anche a 8 o 10 Ampere.

E i consumi? Anche quelli sarebbero inferiori, quindi…

Anche i consumi sarebbero inferiori a quelli che ha oggi con la sua plug-in: circa 2750 kWh all’anno, per un totale di 550 euro. Poco più della metà dei consumi attuali. A Trieste ho contato oltre 20 colonnine per un totale di 34 punti di ricarica, di cui 2 Fast. Ci chiede se ha fatto un buon affare acquistando la sua Renault Captur Plug-in. A mio avviso avrebbe potuto tranquillamente puntare su un modello full electric. Come visto, le sarebbe costato probabilmente meno. In ogni caso forse avrei comunque evitato un ibrido plug-in. Per un semplice motivo: presenta una complessità tale da portare con sé tutti gli svantaggi del termico, senza buona parte dei benefici dell’elettrico). Magari ci ragioni per il prossimo cambio!