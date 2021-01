La Renault cancellerà la Twingo: è la fine delle citycar?

La Renault vuol cancellare la Twingo. Ed è un peccato, perché nelle città c’è bisogno di citycar, elettriche o no. E non certo dei Suv che van per la maggiore.

La Renault punta su auto più costose e le norme…

La notizia, anzitutto. In un’intervista al sito francese Challenges, il nuovo n.1 della Renault Luca De Meo annuncia di avere fermato lo sviluppo di 7 modelli. Motivo? Non sarebbero “rentables“, redditizi. Già, perché il manager italiano entro due anni vuole alzare il prezzo medio delle auto Renault da 16 a 21 mila euro. Più l’auto costa, più i margini in percentuale sono elevati. Ma De Meo non ne fa una questione di guadagni: “La Renault abbandonerà il segmento A“, ha spiegato. “È un peccato lasciare questo tipo di veicoli, ma le piccole auto a combustione interna spariranno a causa delle regole del gioco europee”. In pratica: standard sempre più severi sulle emissioni di CO2, con i relativi investimenti, renderebbero non rentables i modelli a benzina lunghi 3 metri e mezzo o poco più come la Twingo. Lo stesso De Meo giudica la situazione “un po’ assurda“, dato che un pubblico che cerca le citycar esiste ancora, eccome. Soprattutto in Italia.



La Renault non è la sola a cancellare le piccole: anche Ford, Opel, Peugeot, Citroen

Questo della sparizione delle vecchie utilitarie rischia di essere uno spiacevole effetto collaterale delle norme europee anti-inquinamento. Alle Case interessano i profitti, non l’ambiente. E alle restrizioni di Bruxelles stanno reagendo con un contropiede che non era stato messo in conto: eliminano le citycar dalla loro gamma e puntano tutto su veicoli più grandi. Salvando capra e cavoli: rispetto delle norme sulle emissioni e bilanci. È un trend un po’ furbo già abbracciato dalla Volkswagen, come scrivemmo a luglio. L’articolo si intitolava proprio “La via tedesca all’elettrico è tutta un Suv: bene così?“. No, non è un bene così, ma Renault e Volkswagen non sono soli in questa sterzata verso l’alto. Ci pensa Quattroruote a ricordarci (qui) che altri costruttori dicono addio alle citycar: “Nel 2019 la Ford e la Opel hanno smesso di commercializzare la Ka e la Karl, mentre la Peugeot e la Citroën hanno di recente messo la parola fine alla storia delle 108 e C1“.

Facciamole noi in Italia le citycar, se gli altri lasciano

Due riflessioni su quella che consideriamo una pessima notizia, la fine delle citycar.