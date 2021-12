La Ragazza elettrica passa dalla Twizy alla BMW i3

Il ritorno della Ragazza Elettrica, inizia così: “Poche settimane fa ho ritirato la mia bellissima BMW i3, la sognavo da quando avevo 21 anni”.

Noi Lisa Dalla Bà, la Ragazza elettrica, l’abbiamo conosciuta 2 anni fa (leggi qui) dopo che aveva aveva percorso 77 mila km con la Twizy. La piccola della Renault acquistata con i suoi risparmi nel 2014, a 17 anni. Ora il grande salto che racconta a Vaielettrico.

La ragazza elettrica si racconta

“Ero malinconica quando ho dovuto riconsegnare l’auto alla concessionaria BMW di Verona che me l’aveva prestata per un fine settimana. Un test drive. Ma poi poche settimane fa è stato bello ritirarla, emozionante. Non perché mi aveva stufato la Twizy, anzi la considero una vettura fantastica. Ma è limitante per me che amo viaggiare e nei week end andare ovunque. Con la Renault non potevo andare in tangenziale o in autostrada. Avere un telepass. Sono limiti alla libertà di movimento“.

Una svolta, ma partiamo dagli inizi: “Ancora a 25 anni avevo la Twizy, la mia prima auto. Acquistata con tutti i risparmi messi da parte a partire da Comunione e Cresima. Il quadriciclo elettrico pesante, si può guidare a 16 anni e ho preso la patente B1. Mi ha fatto vivere tante avventure. Mi è capito anche di terminare l’autonomia, ma senza timore e vergogna ho chiesto di poter usare una presa di ricarica in una abitazione, in un condominio, anche in una pasticceria dove mi fermai perché avevo solo 4 km di autonomia“.

Con la Twizy anche ad alta quota, ma l’autonomia…

La ragazza elettrica è avventurosa e con la piccola della Renault ha sfidato le montagne: “Sono salita a Breonio, comune montano in provincia di Verona, a 40 chilometri da casa mia. Si tratta di una strada tutta a tornanti per arrivare in cima, ci sono arrivata, ma con l’autonomia agli sgoccioli. Sono riuscita a ricaricare grazie a una signora che dall’alto del suo appartamento, dalla sua cucina, mi ha permesso di usare la presa. E sono tornata abbastanza agevolmente perché in discesa la macchina ricarica“. Tutto bene con la Twizy, ma col tempo crescono le esigenze: “Avevo bisogno di una macchina confortevole e con la possibilità di poter viaggiare. Rispetto ai limiti della Twizy“.

Lisa sale a bordo della BMW i3

Sono passati 8 anni in elettrico e ora Lisa sale così a bordo della BMW i3. La ragazza elettrica non ha perso tempo: “Già al ponte dell’Immacolata, sono salita sul monte Bondone, in provincia di Trento, a 1750 metri di altezza. Un’ esperienza fantastica, appena usciti dall’autostrada di Trento è iniziata una grande nevicata, io avevo le gomme termiche, ma non le catene, ma così ho potuto vedere e provare la tenuta della macchina. Ci siamo fermati a mangiare e poi siamo ripartiti.

E’ iniziata la salita al monte Bondone dove nevicava ancora più forte. Non avevo mai guidato con la neve avevo le braccia rigide. Ma con la BMW, dopo aver ricaricato da una colonnina da 22 kW, sono riuscita a fare tutto in autonomia. Sono partita carica da casa“. Come non hanno fatto nel test di Piazza Pulita (leggi qui).

LEGGI ANCHE: Piemonte: fino a 35.000 euro per il furgone, incentivi per auto, moto e bici

Continua il racconto Lisa: “Ho iniziato la salita da 30/40 km – tutta con tornanti – e sono arrivata alla frazione di Vason, a 1650 metri di altezza. I tornanti con tutta quella neve erano impegnativi, sono andata molto piano perché era la prima volta con la neve. Ma con la BMW i3 è andata benissimo, grazie al sistema anti sbandamento, le gomme hanno tenuto molto bene. Sono davvero contenta per il buon controllo dell’auto“. Il primo viaggio elettrico un po’ lungo.

E l’hotel in quota offre la ricarica gratis e la suite in omaggio

Un viaggio, ma pure test per valutare l’accoglienza turistica dei visitatori con auto a batteria: “Arrivata a destinazione ho potuto ricaricare gratuitamente grazie all’hotel Montana che mi ha concesso la ricarica nel parcheggio coperto dove hanno due postazioni di ricarica: una per la Tesla, la seconda per le altre auto. Hanno anche due colonnine all’esterno. I titolari dell’hotel, visto che sono arrivata in cima con l’auto elettrica, mi hanno dato la suite, ma pagando come per una camera normale”. Un premio.

Ora fa il pieno di colonnine: “A Trento ce ne sono tantissime”

“Ho scelto i3 perché adoro viaggiare, mi rende libera e indipendente. Con la Twizy ho fatto qualche piccolo viaggio, ma sempre con il timore per l’autonomia. E poi in quegli anni le colonnine di ricarica erano quasi inesistenti. Ho fatto tanti abbonamenti, Enel X e Neogy con Alperia e Dolomiti Energia. Ma poi Trento è piena di colonnine di ricarica, come anche a Bolzano“. Insomma si può viaggiare con più sicurezza e servizi. E nel quotidiano non ci sono problemi, il percorso, come per la gran parte degli italiani, è minimo: “Ogni giorno percorro circa 10/11 chilometri, ma molto spesso durante il fine settimana mi piace viaggiare e fare gite fuori porta. In questo modo testo le caratteristiche dell’auto“. Il piacere della guida. In elettrico.

—-Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube—