La rabbia degli esclusi Tesla: tra chi è rimasto escluso dai nuovi maxi-incentivi, molti sono clienti della marca, come dimostrano queste tre mail. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La rabbia degli esclusi 1 / Prima ti mandano il contratto con l’incentivo, poi…?

“Ho comprato da piattaforma Tesla con anticipo 250 euro ancora DOMENICA, prima dell’inizio richiesta incentivo. Mi mandano lunedì il contratto con incentivo 6.000 euro, poi giovedì mi scrivono che l’incentivo non è rientrato…Come è possibile? Mi pare una truffa…La Tesla scrive che fanno altri sconti se si vuole rifare contratto. Io la vedo solo come una truffa, gli incentivi se li dividono fra amici, politici ecc, togliendoli a chi ne aveva diritto“. Rita Pezzo

La rabbia degli esclusi 2 / Perché allo store non hanno saputo evadere gli ordini?

“Incredibile, ho prenotato la Tesla Model Y sul sito domenica 30 maggio e solo oggi mi arriva una mail squallida da Tesla dicendomi che non ho avuto accesso agli incentivi. Ma com’è possibile??? Se l’anno scorso il grosso dello stanziamento per le elettriche è rimasto nelle casse dello Stato, come mai quest’anno è evaporato tutto in 8 ore? E con quale criterio? Perché gli operatori degli store Tesla non sono stati in grado di evadere ordini fatti una settimana prima?“. Maurizio Lorenzini

La rabbia degli esclusi 3 / E io avevo l’alternativa di BYD: che è successo?

“Io ho inserito l’ordine il 25, primo giorno utile, cionostante anche per me Tesla ha negato l’incentivo. Mentre in vari social ci sono clienti che dichiarano di averli ottenuti con ordini inseriti anche i giorni successivi al mio, pertanto Tesla ha agito con arbitrarietà. Io avevo ordinato una Model 3 e allo store che ha gestito il mio ordine, so che erano presenti molte Model Y invendute. Il modulo riepilogativo che abbiamo dovuto compilare riportava il metodo di pagamento, a che fine? Il dubbio di una scelta arbitraria in conflitto d’interesse è forte. Nel contratto non è mai specificato che non avrebbero seguito l’ordine cronologico e io avevo anche una rottamazione, per me il danno è importante. E se penso che il giorno 3 alle ore 17 BYD mi ha contattato esortandomi ad ordinare con loro, beh la rabbia è molta. Scusate li sfogo ma visto i numeri dei delusi coinvolti, spero proprio che una class action possa sorgere, grazie“. Filippo

In queste cose Tesla è meno attrezzata dei marchi storici…

Risposta. Nel pasticcio degli incentivi spariti in poche ore è evidente che a farne le spese sono stati soprattutto i potenziali acquirenti di Tesla. Il motivo, presumibilmente, è soprattutto uno: la Casa americana ha una rete di vendita molto leggera (15 store in tutto), con pochissimo personale. Mentre le Case tradizionali hanno filiali e personale ovunque, in grado di caricare gli ordini fin dal primo minuto di apertura della piattaforma. Poi può essere che i concorrenti di Tesla avessero subodorato quel che sarebbe successo e si siano attrezzati per approfittarne. Tesla, meno avvezza alle cose italiche, non l’ha fatto e ora propone uno sconto di 3 mila euro a chi è rimasto fuori. Il ministero dice che il 3 giugno quasi tutto è filato liscio e che solo in un 5% degli ordini si sono riscontrate potenziali anomalie. Sarebbe il caso di indagare a fondo su quel 5%: forse si scoprirebbero cose che aiuterebbero a capire che cosa è successo.