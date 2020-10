La prova della Leaf di un elettro-scettico: sentite…

La prova della Leaf firmata da un elettro-scettico, che ha approfittato dell’offerta Nissan di avere a disposizione il modello elettrico per 48 ore. Sentite un po’…Il nostro si chiama Enzo e ha provato la Leaf presso una concessionaria di Pisa. È un irriducibile delle auto tradizionali. E proprio per questo il test è interessante

“Premessa d’obbligo: il sottoscritto non è l’utente tipico di un’auto elettrica e questa recensione va considerata come caso atipico. Destinato ad una nicchia di lettori che, per sintetizzare, potremmo limitare a chi, quando si parla di guida, pensa più a Davide Cironi che a Greta Thunberg. La recensione è lunga e dettagliata, per chi non avesse voglia di leggerla tutta sintetizzo in 2 parole le considerazioni principali. È più veloce di quel che vi aspettate (e nel traffico batte la vostra berlinetta sportiva) senza consumare tanto. Adesso, per chi vuole approfondire, la recensione completa“.

La prova della Leaf firmata da chi guida una 124 Abarth

“Che ci fa il possessore di una 124 Abarth e di una 350Z roadster alla guida di una Leaf elettrica? Ancora non lo so come ci sono capitato. Forse perché nei confronti in rete con persone che la pensano diversamente da me cerco comunque di imparare qualcosa. E c’è una frase che il possessore di un’auto elettrica usa spesso contro gli scettici come il sottoscritto: “Non puoi capire finché non la provi“. E gli “elettrici” devono credere davvero in questo mantra, se un po’ tutte le Case auto stanno offrendo lunghi test drive a potenziali acquirenti. La Nissan aveva appena lanciato una 48 ore di test gratuito, e allora perché non approfittare? Tutto semplice, si compilail form sul sitodella Nissan, si viene richiamati e si concorda un giorno per il ritiro. Devo aver chiamato per primo nella mia città perché l’auto era disponibile da subito. Così corro a ritirarla dal concessionario. Lascio la mia auto da lui e me ne parto subito con una Leaf nuova fiammante col pieno di energia. Premessa: al telefono avevo precisato che non ero interessato ad un preventivo, così ho perso poco tempo in concessionaria ed ero già alla guida“.

La prova della Leaf: “Non frenare col piede sinistro…”

“Non sono stato assalito da quel “wow” che tanti possessori esclamano la prima volta, perché divorando siti specialistici sapevo cosa aspettarmi. Non solo nelle linee, ma anche negli interni e nel funzionamento, l’auto non fa nulla per metterti a disagio, è tutto abbastanza intuitivo. Il venditore del concessionario mi ha semplicemente mostrato i cavi del bagagliaio e lo sportellino di ricarica. E mi ha detto di non frenare col piede sinistro (ma io gli ho risposto che sarebbe stata la prima cosa che avrei fatto).

Mi ha fatto vedere come funziona il “cambio”: retromarcia, folle, marcia avanti in 2 modalità D o B. Tutto facile, salgo e parto e dopo qualche metro sono già in modalità tester”. Anzi no. Prima devo abituarmi all’auto elettrica, anzi prima devono abituarsi i miei concittadini. Un automobilista autoctono mi apre lo sportello in faccia mentre supero la sua auto parcheggiata. Lo capisco. Aveva appena spento il motore, non aveva sentito suoni provenire dall’esterno L’ho schivato, ma ho fatto in tempo a fissare il volto stupito di chi ha appena rischiato di incidentare un’astronave“.

La prova della Leaf: “È silenziosa, senti tutto il resto”

Ma torniamo al nostro primo impatto. Tutto come mi aspettavo, tranne l’odore di auto nuova. Non è il solito odore, quest’auto odorava di Big Bubble alla ciliegia, ma era un odore tenue, non di quelli che dispiacciono. Lo so, è un dettaglio, ma da mio padre ho ereditato il culto dell’odore delle auto nuove, ma questo è un po’ diverso. Forse dipenderà dall’uso di qualche materiale ecologico o forse quell’odore proveniva da componenti meccanici che su un’elettrica non ci sono.

Preferivo il vecchio odore ma questo almeno non è cattivo. E a proposito di aria: l’aria condizionata (non bizona) è rumorosa. O forse no, non lo so, il punto è che se non c’è il rumore del motore di sottofondo senti molto tutti gli altri rumori. L’aria condizionata, il rotolamento dei pneumatici, il traffico… Alla fine i decibel percepiti nell’abitacolo (a finestrini chiusi) sono gli stessi di un’auto normale. Insomma l’effetto “silenzio e pace” non c’è, tranne quando parti in una stradina isolata: nei primi metri sì, è decisamente più silenziosa.

“Da 0 a 150 ha sempre la stessa coppia micidiale”

Come va questa macchina? E’ davvero veloce. La potrei paragonare a qualche modello americano con trasmissione automatica e compressore volumetrico, ha una coppia costante e mostruosa. I dati non le rendono giustizia, i 300 e passa Nm di coppia potrebbero farla paragonare ad una Giulietta turbodiesel. Ma qui la coppia è perenne, da 0 a 150 km/h hai sempre la stessa coppia micidiale che tira come la pazza e, senza dover cambiare marce, nel traffico vola. A 150 Km/h si pianta, peccato, ma ci si arriva in un lampo. Anzi, a causa della silenziosità, sospetto che i possessori di auto elettrica debbano temere i nuovi autovelox cittadini più di tutti. Questo è il primo punto: sapevo che le elettriche sono così, ma non me le immaginavo proprio così. Sì, capisci che sono l’inizio di una nuova era quando le provi. Ricordate 30 anni fa quando uscirono i primi scooter moderni (dall’Honda Vision in poi)? All’improvviso il popolo dei motociclisti dovette dividere la strada con questi “cosini” senza marce e senza ruote decenti, che spopolavano. Sulla carta meno prestanti, ma sfrecciavano nel traffico come matti e grazie al cambio a variazione continua sorpassavano con tanta agilità. Alla fine hanno conquistato metà del mercato delle moto.

“Un potente maxi-scooter a 4 ruote”

“E questa è la mia personale definizione di questa elettrica e delle sue cugine: sono dei maxi-scooter a 4 ruote più potenti delle normali auto benzina. Nel senso che mediamente, per andare da un punto A a B con una guida fatta di qualche sorpasso e qualche accelerata, arriverete prima con un’ elettrica. Piuttosto che con un’auto a benzina. Comoda e veloce allo stesso tempo, talmente veloce che in più occasioni mente e cuore se la sono suonata di santa ragione. Col primo che cercava di imporre al secondo, spesso invano, di non azzardare l’ennesimo sorpasso. Tanta coppia e tanta potenza provocano, non c’è che dire.

Peccato che le belle sorprese finiscono qui. Cominciano i difetti. E partiamo proprio dalla sportività. È incredibile che un’auto con un motore così performante abbia dei sedili così poco avvolgenti, non tengono per nulla. Le curve si fanno aggrappati al volante, anzi no, è troppo leggero anche quello e non si sa a cosa tenersi. Gli aiuti alla guida sono poco efficaci: l’alert di cambio corsia (che ho disattivato per sempre dopo 3 minuti) non ha alcuna utilità e mette solo ansia. La frenata assistita dorme un po’, a volte avvisa a volte no, meglio non farci affidamento“.

“Il programma Sport? No, c’è il programma Eco…”

“Il controllo di trazione non è disattivabile (e ti pareva …), ma si riesce ugualmente a fare una rotondina con le ruote fischianti. Le sospensioni sono votate al confort (notevole, considerando il peso), ma il rollio è più da Renault 4 che da Megane RS. Il freno guadagna la sufficienza, con un pedale un po’ spugnoso, ma che se stimolato a dovere non si tira indietro (forse anche grazie alla complicità del sistema di recupero dell’energia). Non c’è un programma sport, ma c’è un programma eco, che una volta attivato trasforma la vostra auto scattante in una auto dei Flinstones. Se state pensando di comprare una Leaf e camminarci col programma Eco, risparmiate i soldi per qualcosa di più economico.

Ciliegina sulla torta, i pedali sono decentrati e spostati a destra: io che sono abituato a frenare col sinistro e accelerare col destro avevo il piede tutto storto. L’auto non è votata alla sportività e non è una sorpresa. Sorprende però è che una Casa metta su strada un’auto con un motore molto potente e con così poca attenzione a ciò che c’è intorno. Non mi vengono in mente modelli equivalenti a benzina, i produttori quando adottano motori così potenti equipaggiano l’auto di sedili avvolgenti e sospensioni adeguate. Sarei curioso di vedere a che velocità quest’auto supera il test dell’alce ...”.

“Consuma pochissimo in città, illuso habitat naturale”

“Dopo le prestazioni, la vostra curiosità sarà rivolta ai consumi. Quando leggo le recensioni, mi stupisce che l’unico dato chiaro e netto è il consumo che l’autore è riuscito ad ottenere cercando di non esagerare col gas. Non a caso i consumi rilevati sono sempre molto vicini a quelli dichiarati dai costruttori. E se nella vita reale c’è chi guida così, ci sono anche tante diverse necessità. C’è quella volta che avrete una fretta mostruosa perché vostra moglie sta partorendo e voi siete a 30 km dall’ospedale. C’è quella volta che siete bloccati nel traffico, c’è la scampagnata fuori porta e anche i giorni del lockdown dove la strada è tutta vostra. Con un’auto a benzina o diesel avete imparato che guidando piano il consumo è quello dei giornali, ma guidando forte c’è mediamente un 30% in più. Come si comporta un’elettrica? Secondo la mia breve esperienza con la prova della Leaf, l’auto elettrica consuma pochissimo in città, nel traffico e alle basse velocità: è il suo habitat naturale. Fuori città i consumi si impennano ma restano sempre accettabili (a risentirne però è l’autonomia)“.

“I consumi? Ecco che cosa rilevo, alle varie velocità”

La prova della Leaf volge al termine e azzardo qualche calcolo. Con batteria carica al 100%, forniva una stima di 265 km di autonomia. Quindi, rispettando la loro stima, servirebbero (40/265) = 0,15 kW per km. Considerando il costo al kW pari a 0,20 con ricarica a casa, a cui va aggiunto l’incremento del 15% scattato ad ottobre (quindi 0,23) con ricarica domestica 1 km costa 0,0345 € e un pieno (40 kwh a 0,23) 9,2 €.

I consumi rilevati da Enzo Km effettivi percorsi Riduzione

autonomia in km Costo in euro Extraurbano, guida esasperata 18 53 1.83 Urbano 15%, Extraurbano 85%, andatura media – veloce 23 39 1.35 Urbano 15%, Extraurbano 85%, andatura media – veloce 24 39 1.35 Città, andatura lentissima 23 15 0.52 Città, andatura lentissima 11 15 0.52 Città, andatura lenta 9 6 0.21 Urbano, extraurbano, andatura media 22 44 1.52 Urbano 15%, Extraurbano 85%, andatura media – veloce 23 28 0.97 Urbano 15%, Extraurbano 85%, andatura media – veloce 23 40 1.38 Urbano 45%, Extraurbano 45%, andatura lenta causa traffico 38 48 1.66 Urbano 10%, Extraurbano 90%, andatura lenta (modalità eco) 11 7 0.24 Totale: 225 334 11.52

Ho usato come riferimento i km totali e i km di autonomia residui. Nel primo caso, “Extraurbano, guida esasperata” ho percorso 18 km effettivi ma l’autonomia residua si è ridotta di 53 km. Viceversa nell’ultimo caso “Urbano 10%, Extraurbano 90%, andatura lenta (modalità eco)” ho percorso 11 km effettivi, ma l’autonomia si è ridotta di appena 7 km. Il costo in euro è ottenuto moltiplicando i km di autonomia consumati per 0,0345 €. So già cosa mi rimprovererete: per la prova della Leaf avrei dovuto misurare i kWh effettivamente consumati, ma alla fine sarebbero venuti fuori risultati non dissimili.

SECONDO NOI. La prova della Leaf ha fatto sì che cadessero alcuni dei pregiudizi del nostro irriducibile pisano. Altre riserve restano, ed è un punto di vista che va rispettato. Così come va rispettato l’approccio di chi invece acquista queste auto (che non sono macchine da corsa) perché rispettano maggiormente l’ambiente. A molti la cosa sembra trascurabile. A noi no.