La prova ai 130, ecco quel che serve

La prova ai 130 in autostrada, ecco quel che serve per valutare quant’è davvero efficiente una EV. Lo scrive Alessandro, proprietario di una 500e. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it .

La prova ai 130, se vuoi capire l’autonomia reale…

“Vi scrivo da felice possessore di una 500e da ottobre 2022. Ho appena visto il video del tour nelle Langhe del simpatico Paolo Mariano con una Ioniq 6 e mi è venuta voglia di chiederivi un approfondimento sui consumi medi delle varie auto. Con la 500e 42kWh, perfetta per uso cittadino, ho imparato che i consumi migliori li ottengo in strade cittadine o extraurbane dove non sono necessari molti stop&go. Lasciar scorrere l’auto invece che fermarsi e ripartire garantisce consumi in mezza stagione di circa 10kwh/100km. Nel peggiore invece dei casi, con clima acceso e tanto traffico, arrivo a oltre 16kwh/100km. In autostrada ovviamente il discorso è ancora diverso e credo si attesti attorno ai 22kwh/100km (110kmh). Vado al punto. Mi piacerebbe che venissero testate molte auto differenti in autostrada (oltre che in città) per aiutare i potenziali acquirenti a capire veramente quale sia l’autonomia reale a 100/110/120/130kmh“.

A che serve tutta questa corsa ad avere il CX più basso se poi i consumi…?

“Chi guida elettrico sa benissimo che a diverse velocità si ottengono consumi nettamente diversi. E sarebbe utilissimo avere un dato chiaro che aiuti i futuri acquirenti ad avere idee chiare di quale sia la velocità migliore (in base al proprio pacco-batterie) da mantenere in autostrada. Lo chiedo perché vedo questa corsa al CX più basso, per poi non avere mai un’idea chiara di quanto realmente questo coefficiente faccia la differenza. Ed è ovvio che non può farla in città con medie di 25kmh. Paolo nel test nelle Langhe evidenzia un consumo di 16kwh/100km, se non erro. Il che fa venire spontanea la domanda: ok che l’auto è grande, ma che senso ha tutta questa corsa al CX se poi consuma più di una 500e? Ha senso se si fa tutti i giorni autostrada ai 130, probabilmente, ma quanto davvero è efficiente un’auto così slanciata? E converrebbe andare comunque ai 110 per avere la migliore autonomia? E a 130 cosa succederebbe? Quanti km percorrerei? Un saluto e grazie per il vostro prezioso lavoro“. Alessandro Fenili, Massa-Carrara

La prova ai 130? Ne abbiamo fatte tante, anche in video…

Risposta. Non c’è soltanto l’aerodinamica a determinare i consumi. Influisce il peso, ovviamente. E questo è il motivo che induce molti acquirenti a chiedersi se vale la pena portare a spasso (e pagare) versioni con batterie più capaci. Per avere percorrenze che magari ti servono solo poche volte all’anno. Tanto per fare un esempio: la Renault Megane nella versione con batteria da 40 kWh consuma 15,4 kWh/100 km, la versione da 60 kWh ne consuma 16,1. C’è poi l’efficienza complessiva della vettura, a partire dalla gestione del pacco-batterie, a pesare sul dato finale. Al tema dei consumi in autostrada abbiamo dedicato un’infinità di articoli e video (sotto). Due anni fa pubblicammo un report dedicato a diversi modelli. E si spiegava tra l’altro che la 500e 42 kWh Red Berlina ha un’autonomia media omologata di 331 km, ma in autostrada ai 120 non si superano i 200 km. Che possono scendere fino a 165-170 d’inverno con freddo intenso. Comunque: visto l’interesse, accentueremo la presenza della “prova 130” nei nostri test.