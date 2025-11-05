La produzione del Microlino trasloca da Torino in Cina?

Parlando con i media svizzeri, Wim Ouboter non ha usato giri di parole: “Se l’Europa non agisce, la produzione non avrà più luogo qui in futuro”. Facendo presente che la Cina offre sussidi governativi e condizioni di produzione ben più economiche. Tali da rendere attraente il trasferimento della produzione. In alternativa c’è anche l’opzione indiana, al momento considerata meno conveniente. Difficile capire se quella degli Ouboter è una minaccia reale o solo un tentativo di indurre le autorità ai vari livelli a intervenire. Di certo tutto questo avviene mentre la UE sta per varare (entro il 10/12) una proposta normativa per creare una nuova categoria di veicoli elettrici a basso costo. Un segmento intermedio tra i quadricicli leggeri (che hanno requisiti meno stringenti) e le vetture tradizionali. Con un duplice fine: potenziare le vendite di mezzi elettrici con modelli da 15 mila euro e fronteggiare l’aggressività delle Case cinesi. Con lunghezza massima 4,2 metri: non poco, considerato che la 500e è lunga 3,63.