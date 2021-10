La prima Toyota elettrica quanto vale? Vediamo…

La prima Toyota elettrica, la bZ4X, quanto vale? In attesa di poterla guidare, nel 2022, qualche ragionamento si può fare con i dati appena diffusi.

La prima Toyota elettrica: autonomia e ricarica

Cominciamo dalla batteria, per avere qualche indizio sull’efficienza del sistema messo a punto da Toyota. La capacità dichiarata è di 71,4 kWh, per un’autonomia fino a 450 km nella versione più parca di consumi, presumibilmente quella a trazione anteriore (0,63 km/kWh). Il riferimento per questo tipo di Suv è la Tesla Model Y, che con 75 kWh di batteria di km ne dichiara 507 (6,76 km per kWh), ma con la trazione integrale, ben più pesante. Comunque un buon dato per la prima Toyota elettrica, che agli acquirenti fa una promessa importante: la capacità della batteria è garantito almeno al 90% dopo 10 anni. Quanto alla velocità di ricarica, la bZ4X arriva a picchi di 150 kW, con la possibilità di ripristinare l’80% dell’autonomia in mezz’ora. Anche questo è un buon dato, in linea con gran parte della migliore concorrenza. Per la ricarica domestica sarà invece disponibile un cavo con cui rifornire a 11 kW.

Da 0 a 100 in 7,7″, motori fino a 217 Cv di potenza

Quanto alle prestazioni, confermiamo che la bZ4x sarà disponibile in diverse versioni, con trazione anteriore o integrale. La due ruote motrici ha un solo motore, davanti, con 204 CV di potenza e 265 Nm di coppia massima. Accelerazione 0-100 km/h in 8,4″ e velocità massima limitata a 160 km/h. La versione 4×4 ha due motori, ognuno da 109 CV, erogano complessivamente 217,5 CV e 336 Nm di coppia. Accelerazione 0-100 in 7,7” e velocità di punta sempre a 160 km/h. Siamo comunque lontani dalla Tesla Model Y, che dichiara 4,8 secondi nello scatto 0-100/h e una velocità massima di 207 km/h. Ma un raffronto completo va fatto guidando la vettura e ragionando sui prezzi, che per la prima Toyota elettrica non sono ancora noti. Infine altre due cose interessanti presenti nella bZ4x. La prima è che (non subito) avrà lo sterzo by wire a controllo elettronico, con il volante sostituito da una cloche. La seconda è che optional ci sarà anche un tetto con pannelli solari, “in grado di fornire energia per percorrere fino a 1.800 km all’anno“.