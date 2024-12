La prima Papamobile EV, by Mercedes

La prima Papamobile EV è stata consegnata a Francesco da Ola Källenius, n.1 Mercedes. Un esemplare unico della nuova Classe G, realizzato a mano.

La prima Papamobile, una Classe G tutta rivista

Da 94 anni Mercedes fornisce auto al Vaticano e molte di queste sono visibili nel museo della Casa tedesca a Sindelfingen. E negli ultimi 45 anni il Papa ha utilizzato le famose ‘Papamobile’ basate sulla Classe G. Ma mai una di questi mezzi aveva avuto una propulsione solo elettrica. Mercoledì 4 dicembre 2024 la svolta: per la prima volta, la Papamobile di Mercedes-Benz diventa completamente elettrica. Ola Källenius, CEO di Mercedes-Benz, e i membri del team coinvolti hanno consegnato personalmente al pontefice in Vaticano un veicolo unico fatto a mano basato sulla nuova Classe G elettrica. Il che significa che il Papa viaggerà a emissioni zero in tempo per il Giubileo del 2025. Secondo la Casa tedesca, “il veicolo soddisfa i più elevati requisiti” ed è stato sviluppato in stretta collaborazione con il Vaticano proprio per l’utilizzo del Papa.

Tre team al lavoro, Graz, Sindelfingen e Roma

Un team di specialisti di Graz, Sindelfingen e Roma ha lavorato insieme per un anno. Il progetto è stato gestito dal team romano, mentre la trasmissione elettrica è stata adattata dal team di Graz. Gli esperti di Sindelfingen hanno prodotto carrozzeria, allestimenti interni e attrezzature personalizzate, utilizzando la tradizione artigianale. La trasmissione elettrica è stato adattata per sfruttare i vantaggi della trazione integrale con 4 motori elettrici sulle singole ruote per i viaggi lenti negli eventi pubblici. Nella parte posteriore, il sedile a panchetta è stato sostituito da uno singolo, posizionato centralmente e regolabile in altezza. Questo per muoversi in modo flessibile e rivolgersi al pubblico da diverse angolazioni. “In questo veicolo c’è un’incredibile quantità di lavoro manuale e di passione, ma è anche ricco di tecnologia all’avanguardia. Il fatto che il Papa abbia invitato alcuni di noi a consegnarlo personalmente è il coronamento di tutto, un’esperienza che racconteremo ai nostri nipoti”, dice il capo-progetto Klaus Millerferli.

