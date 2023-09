La prima Fastned in Italia sulla A4

La prima Fastned in Italia è in via di installazione sull’autostrada A4 Brescia – Padova, in prossimità del casello di Brescia Est. Potenza fino a 400 kW.

La prima Fastned a Brescia Est, 8 colonnine da 400 kW ognuna

L’Italia diventa così l’ottavo Paese in cui Fastned è presente, contribuendo all’obiettivo dell’azienda olandese di costruire 1.000 stazioni di ricarica in tutta Europa. L’apertura in A4 è prevista per il 2024 e sarà inizialmente dotata di 8 colonnine che erogheranno ciascuna fino a 400 kW, in una delle aree più trafficate d’Italia. La partnership con il Gruppo A4 Holding rappresenta il punto di partenza per l’espansione di Fastned in Italia. La società informa che “introdurrà nel Paese le sue innovative stazioni drive-through con pensiline fotovoltaiche“. Brescia Est è stata scelta anche per il traffico in arrivo dalla Svizzera verso l’Italia meridionale. Secondo l’operatore olandese, l’Italia “presenta una grande necessità di stazioni di ricarica rapida…, in grado di ricaricare centinaia di veicoli al giorno. Per la stazione di Brescia Est è già prevista la possibilità di raddoppiarne le dimensioni fino a un totale di 16 colonnine.

Non solo autostrada: si punta anche sulle ricariche in città

“Undici anni fa abbiamo fondato Fastned con l’obiettivo di costruire un’infrastruttura europea di stazioni di ricarica rapida. Ora, l’aggiunta dell’Italia al nostro elenco di Paesi è un’altra grande pietra miliare,”, spiega Michiel Langezaal, CEO di Fastned. “Siamo felici di collaborare con il Gruppo A4 Holding per offrire agli automobilisti la migliore esperienza di ricarica, incoraggiando molte più persone a passare alla guida elettrica. Ci auguriamo che la nostra prima stazione Fastned in Italia ne porti molte altre lungo le strade italiane, anche nelle principali città, negli anni a venire“. A4 Holding fa parte del gruppo spagnolo Abertis: “La transizione energetica verso un modello di mobilità pulita e sostenibile è uno dei pilastri della strategia ESG del nostro Gruppo”, commenta il presidente Gonzalo Alcalde. “Questa nuova stazione di ricarica rapida ci consentirà solo di aumentare l’offerta sui 235 km di autostrada di nostra competenza. Ma anche di compiere ulteriori passi avanti nelle nostre performance ambientali“.

