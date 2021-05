La prima assoluta di Mole Urbana a Venezia. Il quadriciclo elettrico pesante disegnato da Umberto Palermo da progetto diventa prodotto industriale, pronto per la vendita

La prima assoluta con i prezzi e le 4 versioni

L’appuntamento è per il 29 maggio, dopo l’anteprima del luglio scorso al Museo dell’Auto di Torino. Al Salone Nautico saranno resi noti piano industriale, costi, ipartner, luogo di produzione, sistema di assistenza e modalità di possesso e acquisto.

A Venezia sarà presentata l’intera gamma che comprende:

la versione Small due posti

due posti la Corriera 4 posti

4 posti il Pick-up

le versioni Lavoro doppia cabina, studiate anche per il delivery: Lavoro Small, Lavoro Maxi e Lavoro Negozio Ambulante per il mondo food.

I mezzi per il delivery hanno una peculiarità: possono contenere un volume da 2 a 4,4 metri cubi in uno spazio molto ridotto, per occupare meno suolo pubblico possibile. A Venezia saranno annunciati i tempi delle consegne e i prezzi. Tutta la gamma di Mole Urbana potrà essere provata all’Arsenale. Verranno anche rese note le modalità di finanziamento per l’acquisto, con una formula dedicata ai possessori di partita Iva.

Le colonnine di ricarica disegnate da Umberto Palermo