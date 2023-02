La presa “blu” da 32 ampere: pregi e difetti

Sulla carta la presa “blu” da 32 ampere parrebbe soluzione più economica e definitiva; in realtà ci sono dei limiti poichè la potenza contrattuale domestica quasi sempre limitata a 6 kW non permette di sfruttarla a fondo. Vediamo a grandi linee i perchè.

Di Alessandro D’Aiuto

Tempo fa abbiamo valutato i pro e i contro circa l’opportunità, fra le tante disponibili, di dotarsi a ben determinate condizioni di una presa interbloccata industriale da 16 ampere per provvedere alle normali necessità di ricarica domestica.

Ricapitolando brevemente la questione, si è ipotizzato che l’adozione di una presa “blu” industriale debitamente installata (associata ovviamente ad un “carichino” che nasce dotato di spina industriale come quello raffigurato qui accanto) possa rappresentare un valido compromesso fra costi e benefici qualora per varie motivazioni su cui non indaghiamo non si voglia procedere all’acquisto di una wallbox.

Partendo dalla precondizione appena esposta, la presa interbloccata da 32 ampere monofase associata ad un carichino di adeguata potenza, è la naturale evoluzione di questo discorso.

I vantaggi restano sulla carta, ecco perchè

Sulla carta la “sorella maggiore” promette tanto. E non poco mantiene. Ma in questo specifico caso si vengono a creare tutta una sorta di contingenze che ne limitano le possibilità.

Se infatti in teoria si può pensare di poter ricaricare ad una “potenza” (virgolette d’obbligo…) pari a 32A/7.4 kW, in realtà i limiti specifici che riscontriamo in Italia in materia di distribuzione in monofase diminuiscono di parecchio le potenzialità del mezzo creando “a cascata” tutta una serie di controindicazioni.

Presa “blu” da 32 ampere: i tre parametri “castranti”

Nello specifico dobbiamo infatti tenere in conto tre parametri “castranti” a) il limite pratico dei 6 kw monofase massimi che un’utenza domestica può ottenere in Italia; b) le più comuni suddivisioni nella “scala di potenza” dei più diffusi carichini da 32 apere; c) il fatto che, a prescindere, in casa ci si deve tenere un minimo di margine per far “vivere” l’abitazione.

Il primo punto è abbastanza noto: per quanto in teoria non vi siano limiti scritti in merito, e benchè si sappia di casi dove si è potuto ottenere anche 9 kW in monofase, nella stragrande maggioranza dei casi le forniture domestiche sono limitate ad un massimo di 6 kW. Al di sopra di quella soglia viene imposta l’adozione della corrente trifase.

Ottima cosa di per sè, ma a quel punto si carica direttamente in trifase e viene a cadere tutto il discorso in merito ad un carichino monofase da 32 ampere. Ma tornando al nostro caso, ciò vuol dire che il nostro carichino, quand’anche potesse raggiungere i 32A teorici, di fatto non potrà chiederne al contatore più di 26, pari appunto a 6 kW data una

tensione di 230 volt, andando a vanificare in parte i benefici della presa da 32 ampere.

Aggiungiamo che i magnetotermici/differenziali più diffusi e di facile reperimento adatti a gestire una potenza di 6 kW sono da 25 Ampere (C25), già ci siamo “mangiati” uno dei 26 teorici ampere a disposizione.

Così dei 32 ampere, 12 si perdono per strada

Segue poi il punto b): i carichini da 32 ampere che si trovano più diffusamente su portali tipo Amazon quasi sempre non sono in grado di variare la potenza seguendo piccoli step. La scala più diffusa prevede una sequenza del tipo 10/16/20/24/32 Ampere. Se a questo punto rileggiamo il punto A, ci accorgeremo che un’altro ampere si è perso per strada rispetto ai 25 ampere che già ci erano rimasti. Risultato? Anche volendo, con il nostro carichino non potremo andare oltre ai 5,5 kW.

Viene il punto c): se viviamo in una casa, questa volente o nolente avrà bisogno di un “minimo costante” per far funzionare cose tipo il frigorfero o qualche elettrodomestico in standby. Senza contare poi che se ci siamo noi dentro magari accendiamo la luce, guardiamo la TV e magari d’estate, mentre si ricarica di notte, ci piace dormire al fresco. Insomma, una casa ha sempre bisogno di una pur minima rischiesta di corrente, che a grandi linee possiamo per facilità quantificare in minimo minimo 200/300 wattora “perpetui” salvo le ulteriori richieste di cui sopra.

Se dunque abbiamo 6 kW nel contatore, dovremo grossomodo partire dal principio ragionevole che in realtà per caricare la nostra automobile ne potremo utilizzare nella migliore delle ipotesi solo 5,7. Vogliamo tenerci un margine di sicurezza? facciamo 5,5 e cioè i 24 ampere che citavamo prima. Si tratta però di un margine molto sottile, basta poco per scompaginare ogni conteggio.

I margini per gestire i consumi di casa

E siccome il nostro carichino da 32 ampere (per quanto possa essere volenteroso) non può gestire in maniera dinamica i vari carichi, facile ipotizzare che si finisca con il volersi tenere “dalla parte del frumento” e scegliere direttamente di impostare la potenza sul gradino immediatamente inferiore ai 25A, pari appunto a una ricarica di 20A/4,6 kw.

Sbaglierò, ma a buon senso voglio ipotizzare che nella vita reale una tale suddivisione (4.6kW per l’auto, 1,4 kW per la casa) possa essere di fatto la più sensata per “vivere tranquilli” e caricare di buona lena. Resta il fatto che seguendo questo ragionamento, all’atto pratico in tema di ricarica la differenza fra una presa interbloccata da 16 ampere e una da 32 ampere consta in 900 Watt a favore della seconda.

In viaggio servirebbe l’adattatore (sconsigliato)

Pochissimi non sono, se vogliamo essere positivi parliamo di circa 9 kWh in più in una notte. La vera differenza la fa dunque il capire quanto effettivamente vi cambiano la vita questi 900 Watt/ora in più o in meno. E questo ovviamente lo sapete solo voi.

Tutto ciò deve però tenere conto anche del fatto che una spina da 32 ampere è più grossa di una da 16, e nella vita è più facile imbattersi in prese da 16 piuttosto che da 32…

Se dunque voleste portarvi dietro il vostro carichino pensando di usarlo in viaggio nell’ipotesi non inverosimile di imbattervi in una presa industriale, ricordatevi che quasi certamente dovrete procurarvi (o costruirvi…) un adattatore in grado di far da tramite. Cosa fattibile, ma non sempre aderente a leggi e normative fra l’altro. Facendo poi massima attenzione a non chiedere dall’eventale presa più ampere del necessario.

Vi serve più potenza? Meglio passare alla wallbox

Tirando le somme: nella quasi totalità dei casi l’accoppiata “carichino da 32/presa da 32” un qualche vantaggio lo da, ma secondo me non tale da considerare la cosa come se fosse un game changer.

Con un carichino da 16 ampere (e un contatore da 6 kW…) tutti questi problemi di fatto non esistono posto che “per costruzione” in box non potrete mai chiedere più di 3,7 kW e in casa ne avrete sempre grossomodo almeno 2,3 kW. Sempre ipotizzando 6 kw nel contatore ovviamente.

Chiudo con una nota: se avete avuto la bontà di leggere fino in fondo queste mie righe, e se state pensando di adottare una soluzione che vi permetta di caricare oltre i 16 ampere, forse cominciate a capire quale sia uno dei vantaggi di adottare una wallbox con controllo dei carichi. Che tutti questi calcoli se li fa da sola e, senza altro pretendere, vi permette di ricaricare alla massima potenza disponibile e prossima al limite del vostro contatore domestico.

