La polizza auto costa di più con l'elettrica: perché? Marcello è passato dalla Golf alla ID.3 e riscontra con sorpresa un aumento considerevole.

La polizza auto della mia VW ID.3? Quasi il doppio della Golf che avevo prima…

“Scrivo con un pò di amarezza in quanto sono appena passato alla mobilità elettrica ed è il momento di rinnovare la polizza RC auto. Premetto, contentissimo del cambiamento, non torno indietro. Ma dico amarezza in quanto vedo per il primo anno un sostanzioso aumento dell’importo annuale RC auto rispetto al recente passato, considerando zero incidenti. Ecco alcuni dati. Auto precedente: Volkswagen Golf V serie, 1595cc, 75 kW, RC auto: 2012 297€ Direct line – 2013 271€ Linear –2014 261€ Linear- 2015 259€ Tua- 2016 234€ Genialclick – 2017 244€ Genialclick- 2018 247€ Genialclick- 2019 211€ Prima – 2020 192€ Prima – 2021 169€ Genialclick – 2022 159€ Prima – 2023 168€ Prima – 2024: i preventivi per la ID.3 1St Edition Pro performance (58kWh) da 70kW sono tutti attorno ai 300€. Cosa giustifica questo aumento quasi del 100% ? Ero rimasto che la mobilità elettrica risulta meno a rischio, o sbaglio? Considerando l’assenza di incidenti in tutti questi anni, a cosa è dovuto l’aumento di rischio? Personalmente, oggi penso di essere anche più prudente rispetto al passato nella velocità in autostrada e nel modulare la frenata sfruttando le caratteristiche dell’elettrica, eppure… Solo io ho questo riscontro?“. Marcello Pietri

Meno incidenti, ma costi di riparazione più alti: è la tesi degli assicuratori

Risposta. Anzitutto complimenti per la cura certosina con cui ha archiviato anno per anno il costo della polizza RC. Venendo al nocciolo della questione: sarebbe tempo che l’Associazione degli assicuratori, l’Ania, facesse un po’ di chiarezza in materia. Perché in una prima fase si era detto che in auto elettrica si va più piano e l’incidentalità è minore. E i prezzi delle polizze erano più bassi. Poi, però, sono stati pubblicati studi secondo i quali i costi delle riparazioni sono in media più salati rispetto a quelli dei veicoli tradizionali. Questo sostiene per esempio un report della compagnia di assicurazioni americana Mitchell International. Sono dati influenzati dalla grande diffusione di modelli Tesla, che richiedono interventi di ripristino più complessi e con un alto costo nel prezzo dei ricambi. Nel dubbio, in attesa di avere dati statistici più ampi, gli assicuratori nostrani, per non sbagliare, si muovono verso l’alto. Vediamo se qualche altro lettore è riuscito a spuntare prezzi più competivi…

