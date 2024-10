La Polizia di Lodi in sella alle Zero Motorcycles

Zero Motorcycles, la casa motociclistica di Santa Cruz (California), diventa partner della Polizia Locale di Lodi a cui ha consegnato due Zero DS 14.4 kW da 11 kW.

È sempre più frequente sentire di forze di polizia che si affidano a veicoli elettrici, anche a due ruote. Le ragioni solo semplici e logiche: le operazioni s svolgono quasi esclusivamente in ambito urbano, le moto elettriche non inquinano, non fanno rumore e si guidano con più facilità.

Ultima in ordine di tempo ad optare per l’elettrico è stata la Polizia Locale di Lodi. La cittadina alle porte di Milano ha scelto la Zero DS per il pattugliamento quotidiano per le forze dell’Ordine. Una decisione che sottolinea anche la volontà green dell’amministrazione.

Per essere conformi alle esigenze della Polizia Locale di Lodi le due Zero sono state completamente personalizzate con il kit Zero For Police e grazie al supporto di Bertazzoni Veicoli Speciali. Ora le DS hanno la livrea della Polizia e possono farsi largo nel traffico grazie a sirena e lampeggiante.

“Siamo orgogliosi di poter esser di supporto alle forze dell’Ordine che sono in questo caso anche esempio di mobilità urbana sostenibile – Luca Conti,Country ManagerItaly and MEA & SEE Zero Motorcycles-. Siamo certi che i nostri mezzi, affidabili e contemporanei, possano collaborare al meglio in ogni servizio offerto alla collettività”.

“Portare avanti il nostro servizio e il nostro impegno, in sella a una Zero Motorcycles, si traduce in un ulteriore atto concreto di responsabilità –ha dichiarato il Commissario Capo Alberto Pavesi-. Poter far fronte a ogni esigenza senza impattare sull’ambiente è una esperienza che arricchirà il nostro lavoro sul territorio” .

Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico