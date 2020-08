La Polestar 2 sbarca in Europa, come vi sembra?

La Polestar 2 sbarca in Europa, con le consegne ai primi clienti tedeschi e norvegesi. In Italia l’elettrica un po’ cinese e un po’ svedese arriva nel 2021.

La Polestar 2 sbarca in Europa: in Italia nel 2021

La scelta di questi due Paesi, come assaggio, era scontata: la Germania è di gran lungo il primo mercato europeo dell’auto, mentre la Norvegia è il paradiso dell’elettrico. Polestar è una marca figlia della globalizzazione. Fa parte del gruppo cinese Geely, ma gran parte della progettazione si svolge in casa Volvo, un brand che a sua volta è stato rilevato da Geely. La produzione si svolge tutta in Cina, ma la rete Volvo è fondamentale per la distribuzione.

Entro l’anno verranno allestiti 50 Polestar Space in tutto il mondo e i partner saranno i rivenditori locali della marca svedese, con un portafoglio clienti già consolidato. In Germania, per esempio, i Polestar Space saranno sette: Düsseldorf (appena inaugurato), Amburgo, Berlino, Colonia, Francoforte, Stoccarda e Monaco. Serviranno come riferimento per i clienti, ma il processo d’acquisto deve avvenire interamente in digitale, senza il venditore.

Una concorrente agguerrita della Tesla Model 3

La foto diffuse dalla Polestar ritraggono i primi clienti mentre prendono confidenza con l’auto in fase di consegna. Nelle prime foto, diffuse nel febbraio 2019, al primo colpo d’occhio il design ci aveva convinto di più. Ma è sempre così, c’è differenza tra immagini scattate in studio (e magari un po’ ritoccate) e foto dell’auto di serie su strada. Resta il fatto che al momento questa auto un po’ cinese sembra il concorrente più accreditato della Tesla Model 3. È una cinque-posti con due motori elettrici e un pacco-batterie da 78 kWh (il Model 3 si ferma a 74 kWh), composto da 27 moduli.

Dichiara un’autonomia finoa 500 km (standard WLTP) e si basa su una nuova piattaforma tecnica di Volvo Car Group, la Compact Modular Architecture platform (CMA). Le prestazioni dichiarate sono impressionanti: 300 kW (408 cavalli) di potenza massima e 660 Nm di coppia massima. Accelerazione: 0-100 km/h in meno di 5 secondi. Per l’Italia si è parlato di un prezzo di circa 60 mila euro, allineato alla versione AWD Long Range del Model 3. Insomma, la Polestar 2 sbarca in Europa e le intenzioni sono bellicose.