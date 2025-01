La più venduta di VW Group resta la ID.4

La più venduta tra le elettriche prodotte da Volkswagen Group? Anche nel 2024 è stata la ID.4, con 182 mila immatricolazioni, seguita dalla ID.3 e dall’Audi Q4.

La più venduta resta la ID.4, ma con 50 mila auto in meno rispetto al 2023

Dopo il consuntivo delle vendite del marchio principale, Volkswagen, il gruppo tedesco ha diffuso una sintesi dei risultati a livello di gruppo. Considerando tutte le motorizzazioni, le consegne hanno realizzato un -2,3% a 9,27 milioni, un calo legato soprattutto alle difficoltà incontrate nel mercato cinese. Se consideriamo le sole elettriche, invece, il calo è stato un po’ più sostenuto, il 3,4% a 744.800 veicoli. Una flessione dovuta soprattutto al mercato tedesco, con la cancellazione degli incentivi, e al mercato americano (-30%). La quota dell’elettrico sul totale resta ferma all’8,3%, un risultato considerato ancora insufficiente, anche se nell’ultimo trimestre dell’anno la quota è salita al 9,5%. Quanto alla classifica dei modelli più venduti, l’accoppiata ID.4-ID.5 resta saldamente in testa con 182 mila consegne. Ma con un netto calo rispetto al 2023, chiuso a quota 223.100. In crescita invece la ID.3, con 149.100 immatricolazioni, contro le 140.800 dell’anno precedente. Mentre l’Audi Q4, considerando anche le versione Sportback, risulta in leggero calo (107.700 contro 111.700).

Elettriche in calo (-3%), bene le ibride plug-in (+5%)

In leggero calo anche la Skoda Enyaq iV, da 81.700 a 79.500, e la Cupra Born (da 45.300 a 41.800). E male la Audi Q8 e-Tron, che passa da 49.000 a 28.200 auto vendute. In leggero aumento, infine, le immatricolazioni della Volkswagen ID.Buzz, il nuovo Pullmino (da 28.600 a 29.900). A livello di marchi, invece, tutti appaiono in calo ad eccezione di Cupra, che mette a segno un +6%. La perdita più vistosa è quella di Audi, il 7,8%, da 178.400 a 164.500 auto vendute, un calo dovuto al tonfo della Q8. E cala anche Porsche (-3,7%), che però si sta già prendendo una bella rivincita con gli ottimi risultati della nuova Macan. Dove il gruppo Wolfsburg raccoglie più soddisfazioni è nelle ibride plug-in, grazie alla nuova generazione di modelli con autonomia monstre (fino 143 km). Qui l’aumento delle consegne è stato del 5%, a 270 mila veicoli.