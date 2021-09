La più belle viste a Monaco (ma ci ricordano qualcosa…)

Le più belle viste a Monaco, secondo noi, sono due piccole elettriche in arrivo: il Suv Smart, su strada già nel 2022, e la VW ID Life, attesa nel 2025. Eppure…

Le più belle viste a Monaco? Due piccoli Suv

I costruttori tedeschi pensano di aver trovato la quadra. Dato che costruire citycar elettriche è considerato un business in perdita (con quel che costano le batterie…), hanno pensato di adattare anche alle piccole la moda dei Suv. Ecco quindi le utilitarie con le ruote alte, in grado cavalcare un fenomeno che sembra non finire mai e di strappare prezzi che sarebbero impensabili con citycar “normali“. La Volkswagen, per la verità, ha premesso che la sua ID. Life non arriverà prima del 2025, dato che c’è ancora parecchio lavoro da fare per riuscire a vendere una macchina come questa in una forbice che sta tra i 20 e i 25 mila euro. La Smart con il suo “Suvvino” arriverà molto prima, aiutata anche dal fatto che si costruirà in Cina. E che il partner della Mercedes in questa avventura, la Geely, assicura di avere il know-how (anche nelle batterie) per lavorare a prezzi competivi.

Quell’idea di auto la Fiat la presentò nel marzo 2019

Che dire? Ci sembrano le due auto più interessanti, se non le più belle, viste al Salone IAA di Monaco, tra tante novità elettriche. Tanto più che sono in grado di ospitare batterie piuttosto capaci, con autonomie di oltre 400 km, più che sufficienti per auto di questo tipo. Eppure, da italiani, ci rode un po’ vedere che alla fine questi due grandi gruppi tedeschi hanno finito per adottare una filosofia di vettura che la Fiat aveva capito in largo anticipo. Correva il marzo 2019 quando, al Salone di Ginevra, i top manager della Fiat si pavoneggiarono (giustamente) con un concept intelligente come la Centoventi. Lo fecero tra gli “oh” di ammirazioni generali, nella consapevolezza di avere trovato finalmente qualcosa di anticipare i trend di mercato, dopo anni passati a rincorrere le idee altrui. Poi? Non se n’è fatto nulla. La proprietà Agnelli-Elkann era in fase di smobilitazione, in attesa di dare le chiavi di casa al nuovo socio francese. Della Centoventi non si sa più nulla: resterà solo il ricordo dell’ennesima occasione perduta?

