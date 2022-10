La più bella ricarica mai fatta

La ricarica più bella mai fatta da e-Gap: ricaricare in emergenza non un veicolo elettrico, ma il kit portatile di un 80enne rimasto in panne con con l’ossigeno…

La più bella ricarica: la macchina per l’ossigeno di un 80enne

“Sono orgoglioso e commosso per questa ‘ricarica’ “, ha scritto su Linkedin il n.1 di e-Gap, Eugenio De Blasio. Per chi non lo sapesse, e-Gap è un’azienda che si occupa di ricariche mobili: i suoi furgoni, dotati di un pacco-batterie, ti raggiungono ovunque per rifornirti. Sia che tu sia rimasto “a secco“, sia che tu abbia necessità di ricaricare in luoghi dove non esistono colonnine (ad esempio per una manifestazione temporanea). Ma quel che è successo in Spagna non rientra in nessuna di queste casistiche, come ha raccontato Alvaro Pellejero, Country Manager di E-Gap: “Oggi mentre stavamo caricando un cliente FIAT, un uomo di 80 anni si è avvicinato a noi. Ci ha chiesto se potevamo caricare la sua macchina portatile per l’ossigeno di cui ha bisogno per respirare e vivere. Era spaventato, solo e quasi disperato ma il nostro autista è stato in grado di aiutare e caricare la macchina!!”.

“Avevamo pensato a tutto, ma non a questo tipo di servizio…”

Commento finale di Pellejero: “Oggi è stata la giornata più bella dell’autista di E-GAP e la ricarica più importante che abbiamo mai fatto!!“. All’emozione del dirigente spagnolo, si è aggiunta anche quella di De Blasio: “Non avevo francamente pensato anche a questo.E non è solo grazie alla nostra innovazione, ma anche grazie ad un grande team di persone. Mi piacerebbe che si condividesse il più possibile perché la tecnologia ci renderà sempre migliore la nostra vita. Grazie al nostro team spagnolo da parte di tutti noi“. E-Gap è il primo servizio in Europa di ricarica mobile on demand per veicoli elettrici. Fondato nel 2018, è stato pensato inizialmente come emergenza per chi resta “a secco” di elettricità, per poi allargarsi ad altri servizi. Dopo il debutto a Milano, il suo network si è allargato in altre città italiane, in Francia e Spagna.