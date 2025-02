La piccola Volkswagen ID.2: prima foto

È stato il numero uno del marchio Volkswagen, Thomas Schäfer, a presentare i piani per il futuro. I dipendenti hanno anche potuto dare una prima occhiata al design del futuro della ID.2, modello entry- level del brand, che costerà circa 20.000 euro. La Casa tedesca prevede di presentare al pubblico la showcar del modello elettrico entry-level all’inizio di marzo. La prima mondiale della versione di serie con il prezzo più contenuto è invece slittata al 2027. Ma già l’anno prossimo sarà in vendita una versione a poco meno di 25 mila euro . È la risposta del gruppo tedesco ai lanci di citycar elettriche effettuati dalla concorrenza, in particolare da Renault con la R5 , e da Citroen e Fiat con eC3 e Grande Panda . Questa nuova famiglia di piccole Volkswagen nasce sulla più recente evoluzione dell’ architettura modulare MEB , già in uso ID.3 e ID.4.

“Con l’esito dei negoziati di dicembre, abbiamo lanciato il più grande piano per il futuro nella storia di Volkswagen. Stiamo seguendo un percorso ambizioso per raggiungere i nostri obiettivi concordati. Un passo decisivo in questo senso è rendere la mobilità elettrica attraente per tutti: questa è la promessa del nostro marchio“, ha affermato Schäfer. Allo stesso tempo, il CEO di Volkswagen ha sottolineato che Wolfsburg, nonostante i recenti piani di ristrutturazione del gruppo, rimarrà il centro per l’innovazione e le competenze produttive. Promettendo che l’impianto principale “stabilirà nuovi standard nella produzione automobilistica“.

