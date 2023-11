La piccola Tesla si farà, anche in Germania

La piccola Tesla si farà. E sarà costruita anche in Germania, nello stabilimento di Grunheide, vicino a Berlino, da cui già escono le Model Y vendute in Europa.

La piccola Tesla da 30 mila euro si farà, Musk lo conferma

La notizia non è ancora ufficiale, ma è stato lo stesso Elon Musk ad anticiparlo durante una visita alla fabbrica europea. Diverse persone presenti all’incontro l’hanno confermato, con post sui social o conferme dirette al sito tedesco Teslamag. Il nome della nuova auto dovrebbe essere Model 2, il prezzo attorno ai 30 mila euro. Al momento nei documenti ufficiali Tesla il progetto è identificato come Next Gen Platform, dato che l’auto nascerà su una nuova base tecnica. Una piattaforma in grado di abbattere ulteriormente i costi e di richiedere molto meno spazio in fabbrica (-40%). Questi pre-requisiti consentiranno di produrla anche in un Paese ad alti salari come la Germania. Paese che però può mettere sul piatto una notevole efficienza di sistema e un mercato di sbocco che è il primo in Europa. Tesla ha recentemente deciso di aumentare di un altro 4% gli stipendi di Grunheide, notizia confermata dal patron durante la visita. L’aumento viene attribuito a “processi interni standard” e non alle proteste sindacali guidate da IG Metall. Secondo i media tedeschi, in poco più di un anno e mezzo gli stipendi sono aumentati del 18%.

Che scossone al mercato in questa fascia di prezzo

L’arrivo di una Tesla da 30 mila euro viene considerata una tappa fondamentale nel processo di democratizzazione dell’auto elettrica. Una mossa in grado di costringere i grandi costruttori storici, europei e non, a rivedere le loro gamme con prodotti competitivi anche in questa fascia di mercato. Già a inizio anno Musk ha dato uno scossone al mercato, con i ripetuti tagli ai listini dei prodotti di punta. Portando la Tesla Model 3 sotto i 40 mila euro anche in Italia, dato che al prezzo di listino, 42.490 euro, vanno detratti i 3 mila euro dell’incentivo statale. Ma, con un’auto di costo ancora inferiore, la marca americana sferrerà un attacco diretto a tutta l’industria dell’auto, anche al di fuori dell’elettrico. Già oggi la Tesla Model Y è ai vertici delle vendite europee, nelle classifiche che comprendono tutte le motorizzazioni. Che che cosa accadrà quando sul mercato arriverà un’auto molto, molto meno costosa?