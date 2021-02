La piccola Tesla arriva già nel 2021, assicurano in Cina

La piccola Tesla, l’auto da 30 mila euro, arriva già quest’anno. Lo sostengono fonti cinesi, assicurando che il processo di omologazione è già stato avviato.

La piccola Tesla Model 2: prezzo previsto 30 mila euro

Da tempo lo stesso Elon Musk parla del progetto di costruire una world car, in grado di fare concorrenza a modelli compatti come la Volkswagen ID.3. E si sapeva che lo sviluppo e la costruzione del nuovo modello sarebbero stati basati nella Gigagactory Tesla di Shanghai. Ma nessuno immaginava tempi così brevi come quelli svelati dal sito cinese Sina.com, secondo il quale la valutazione dell’impatto ambientale sarebbe già in corso. Addirittura con inizio della commercializzazione già entro l’anno, secondo quanto risulta al magazine australiano The Driven.

La Tesla Model 2 è la prima ad essere progettata presso il China Design Center di Shanghai e sarà prodotta su una nuova linea di assemblaggio nella fabbrica cinese. La presentazione, sempre secondo queste voci, dovrebbe avvenire a novembre al Salone dell’Auto di Guangzhou. Si parla di un’autonomia non di molto superiore ai 300 km, proprio per contenere la capacità (e quindi l’incidenza sul costo finale) delle batterie. Lo stile seguirebbe il family-feeling del Model 3, ma a due volumi e con una lunghezza decisamente inferiore.

In Cina qualche guaio per il costruttore americano

Il lancio della Tesla Model 2 avverrà sicuramente in Cina, un mercato che sta vivendo un’incredibile fase di euforia per le auto con la spina. In gennaio tra elettriche pure e ibride plug-in ne sono state immatricolate 179.000 unità. L’aumento è del 238,5% sul gennaio 2020, mese in cui però il Paese asiatico stava già fronteggiando la pandemia. Di queste, 151 mila erano elettriche pure. Per Tesla il mercato cinese è stato fondamentale per arrivare al traguardo di 500 mila auto vendute lo scorso anno.

Ma non sono tutte rose e fiori. Secondo la Reuters, i funzionari del governo di Pechino hanno incontrato più volte i dirigenti di Tesla. Oggetto: le ripetute segnalazioni dei consumatori su incendi di batterie, accelerazioni impreviste e guasti negli aggiornamenti software over-the-air. In proposito un post è stato pubblicato anche sui social media locali. Negli incontri i funzionari ministeriali hanno esortato Tesla ad operare secondo le leggi cinesi e a proteggere con più efficacia i diritti dei clienti.