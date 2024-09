La piccola Hyundai debutta a Milano

La piccola Hyundai, la Inster, debutta a Milano con una tre giorni dedicata al Suv ultracompatto: dal 27 al 29 settembre, nella Casa degli Artisti di Corso Garibaldi.

La piccola Hyundai con autonomia fino a 355 km

L’abbiamo scritto e riscritto: ci sono tante auto elettriche a listino (oltre un centinaio), ma mancano le piccole, con dimensioni da città e prezzi più umani. In arrivo ci sono la Citroen e-C3, la Renault 5 e la Fiat Panda e ora anche la piccola Hyundai, in rappresentanza di un marchio che conta già diversi modelli elettrici. La Casa coreana annuncia “un’autonomia best-in-class, fino a 355 km nell’uso misto e fino a 470 km nella guida urbana”. Con ricarica rapida per portare la batteria dal 10 all’80% sono necessari 30 minuti. Altra promessa: “… spaziosità interna senza rivali per passeggeri e bagagli. Con i sedili scorrevoli e ripiegabili completamente con frazionamento 50:50 sia all’anteriore che al posteriore. Due le opzioni di powertrain. Nella versione meno costosa batteria NMC 42 kWh e motore da 71,1 kW (97 CV), con 300 km di autonomia. Nella più costosa batteria 49 kWh e motore da 84,5 kW (115 CV), con 355 km di autonomia.

Ricarica in DC fino a 85 kW e funzionalità V2L

La ricarica in corrente continua sarà offerta di serie su entrambe le versioni, con la Long Range che arriva a punte di 85 kW. In alternata la potenza massima è di 11 kW. Tra le citycar elettrica, la Inster sarà tra le prime (assieme alla Renault 5) ad avere la funzionalità Vehicle-to-Load (V2L) esterna e interna. Fornendo alimentazione per i dispositivi esterni (110V/220V) e consentendo la ricarica bidirezionale senza bisogno di apparecchiature aggiuntive. Quanto alle prestazioni, la velocità di punta è di 150 km/h, con accelerazione 0-100 di 10,6 secondi. Hyundai fa sapere che la Inster sarà presto disponibile per l’ordine, e arriverà in Italia a inizio 2025. Nelle prossime settimane verrà inoltre svelata un’inedita versione CROSS, caratterizzata da un design più robusto e orientato all’outdoor.