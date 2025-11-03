Premium

Redazione
il3 Novembre 2025
La piattaforma degli incentivi non mi riconosce….

2 min

La piattaforma degli incentivi non mi riconosce, che cosa posso fare? I dubbi di un’altra lettrice, sconcertata per essere stata tagliata fuori dal bonus fino a 11 mila euro. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

la piattaforma degli incentiviLa piattaforma degli incentivi non mi riconosce: perché? A chi posso chiedere? Al Ministero nessuno mi risponde…

“La piattaforma non mi riconosce come proprietaria della macchina. In allegato vi invio foto della piattaforma e dei documenti dell’auto. Potrei avere informazioni al riguardo? Che cosa devo fare? Ho scritto la mail di cui sopra svariate volte sia per PEO che per PEC a bonusveicolielettrici@sogei.it . Ma non ho avuto nessuna risposta. Avreste dei consigli da darci? Fiduciosa in una vostra risposta porgo cordiali saluti“. Marta Sclafani
La piattaforma degli incentivi
La schermata con il diniego al completamento della procedura sul sito del Ministero dell’Ambiente.  In alto un’illustrazione dal video-tutorial del Ministero.

C’è il solito problema del primo intestatario, ma ormai i soldi sono finiti

Risposta.  La Sogei, per conto del ministero, nella schermata dice che Marta non risulta essere la prima intestataria dell’auto da rottamare. Cosa che dal libretto di circolazione, che la lettrice ci ha girato in copia, a noi profani a prima vista non sembrerebbe. A questo punto non resta che verificare che cosa risulta dunque al PRA, tramite l’ACI o un’agenzia di pratiche-auto. La strada che sembrerebbe più naturale, chiedere a chi gestisce gli incentivi, non è invece praticabile.  Constatiamo che la mail messa a disposizione dei cittadini continua a non rispondere alle domande che vengono via via poste. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. E viene il dubbio che anche al ministero non si sappia bene che pesci pigliare. Mentre la partenza effettiva degli incentivi continua ad essere rimandata: in concessionaria, ci dicono i lettori, è tutto fermo. Speriamo di essere smentiti quanto prima. Peraltro la lettrice, e tutti coloro che si trovano nella stessa situazione, devono sapere che i fondi per gli incentivi risultano esauriti . E quindi…
Leggi anche: La piattaforma degli incentiviriaperta la piattaforma del ministero, ma solo per completare i voucher-incentivi già rilasciati
