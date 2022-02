La Peugeot iOn di Marco segna autonomia 70km, possibile?

La Peugeot iOn (usata) di Marco, un lettore, segna solo 70-75 km di autonomia. Possibile che non abbia qualche km di range in più? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

La Peugeot iOn presa usata con 66 mila km

“Ho appena acquistato una Peugeot iOndel 2014 con 66mila km. Prima di acquistarla ho fatto fare un check delle batterie e risultavano tutte in linea con i valori (circa 3,8 volt per cella e i report finale diceva nessun guasto). L’auto con il “pieno” segna 70/75 km di autonomia, non ho potuto provare effettivamente se sono quelli, perchè non ho portato l’auto a scaricarla completamente. Per lavoro faccio 50 km al giorno e vivo in campagna, per cui andrebbe bene anche così. Ma, siccome l’appetito vien mangiando se avessi un po’ più di autonomia potrei sfruttare l’auto anche per altri tragitti. Consigli? E’ possibile che l’auto ha memorizzato lo stile di guida del precedente proprietario e quindi segna un’autonomia che poi in realtà è un’altra? Grazie e saluto tutti“. Marco

Risposta. L’autonomia potrà migliorare un po’ e arrivare a 80-90 km con temperature esterne più alte (l’ideale è a 20-23°), ma niente di più. La Peugeot iOn è un’elettrica ormai obsoleta, derivata da una Mitsubishi, la MiEV uscita già nel 2008. La batteria è di 16 kWh appena e l’autonomia era stata omologata con il vecchio protocollo NEDC, piuttosto generoso. Con lo standard WLTP, in vigore attualmente, non saremmo oltre i 120 km. Ma sappiamo anche che, su strada, questi valori si riducono ulteriormente, in funzione dello stile di guida e, appunto, della temperatura esterna. Cautelarsi con il check-up delle batterie è sempre una mossa saggia se si acquista una EV usata, ma dopo 66 mila km non si può pensare che la capacità sia quella originale. Tanto più che, come dicevamo, in un contesto come quello delle batterie al litio in cui il progresso corre velocissimo, le batterie della iOn appartengono un’altra epoca. Quindi: tragitti brevi o, in alternativa, pianificazione molto attenta di dove si può ricaricare.

