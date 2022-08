La Peugeot 208 sale a 400 km di autonomia, con l’arrivo della versione Like. Questo con l’aumento della capacità della batteria, da 50 a 52 kWh.

La Peugeot 208 acquista altri 38 km con la batteria da 52 kWh

Elon Musk, il patron di Tesla, ha detto più volte di ritenere che 400 km è la taglia minima di autonomia per un’auto elettrica. E anche i costruttori generalisti si stanno ormai avvicinando a questa soglia: la Renault Zoe già da tre anni è offerta con batteria da 52 kWh e 395 km. Ora tocca alla e-208, con questa versione con batteria potenziata, grazie alla quale appunto si passa da 362 a 400 km. Il motore resta lo stesso da 100 kW (136 Cv), così come gran parte della dotazione. La versione Like dovrebbe essere dotata di frenata d’emergenza automatica e avviso attivo per attraversamento involontario di una linea bianca. Nonché riconoscimento della segnaletica di velocità, avviso di attenzione del conducente, alzacristalli elettrici anteriori, cruise control, climatizzazione automatica e touch screen 7 pollici.

Buona notizia: aumenta il range, ma non il prezzo

La notizia in arrivo dalla Peugeot conferma che anno dopo anno i costruttori, lavorando sulle batterie e sul corpo vettura, riescono a spremere sempre più km di autonomia. Poter contare su 400 km omologati, significa fare un viaggio a velocità da autostrada di almeno 250 km, la distanza dopo la quale solitamente una sosta è consigliata. L’altra buona notizia è che questa versione Like non avrà un prezzo maggiorato. Per la Francia il sito Automobile Propre segnala un listino che, escludendo il bonus di 6.000 euro, parte da 33.000 euro, ovvero 1.550 in meno rispetto alla versione Active. Un prezzo che non dovrebbe essere molto diverso in Italia, dove la stessa Active parte da 34.050 euro. L’arrivo di una nuova versione, con più capacità e meno costosa, dovrebbe servire a rilanciare la e-208 nella top ten delle vendite in Europa. Dove finora si è piazzata alle spalle della 500e e del duo Tesla, Model 3 e Model Y.