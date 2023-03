Le parole sbagliate, nel racconto degli incidenti, molto spesso aggiungono dolore a dolore. È il tema di un prezioso libro curato da Stefano Guarnieri, un ingegnere fiorentino che si occupa di sicurezza stradale da quando, nel 2010, il figlio Lorenzo fu travolto e ucciso da un uomo che guidava sotto l’effetto di alcol e droga. Lo fa con passione e competenza, assieme alla moglie Stefania, scrivendo libri, sensibilizzando la politica sulle misure da prendere e, soprattutto, incontrando i ragazzi nelle scuole. Nel libro “Il valore delle parole” Stefano affronta un tema spinoso: la narrazione degli incidenti sui media, che spesso tende a tutelare più i responsabili che le vittime con le loro famiglie. Rendendo ancora più insopportabile il dolore di chi resta. Il ricavato della vendita del libro (Giunti editore) è devoluto all’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. Qui riproduciamo la prefazione, con parole che fanno riflettere tutti noi.

di Stefano Guarnieri

“Furgone investe madre e figlio di 4 anni: il bimbo è grave”. È il titolo di un giornale che mi manda Marco, padre di Tommaso, ragazzo di 15 anni ucciso mentre si stava allenando sulla sua bici da un uomo che guidava un furgone. E che lo ha investito dopo un sorpasso di tre auto con linea continua. E prosegue scrivendomi: “Proprio non ce la fanno i giornalisti: chi uccide è una cosa, chi subisce è un umano!”.

Le parole sbagliate, che travisano la verità e feriscono chi resta

“È stato chiaro che non c’era niente da fare per quel poveretto[…] Era praticamente rimasto spappolato nel tremendo urto”. Scrive così un altro giornale commentando la morte di un giovane studente di medicina, compagno di corso di mia figlia all’epoca dello scontro. Non era certo un poveretto e a breve sarebbe diventato medico se qualcuno non avesse interrotto la sua vita. Il termine spappolato poi, immagino che impatto devastante abbia avuto su familiari e amici che hanno letto l’articolo. “Schianto sulla strada killer, cittadini esasperati”; “Alberi killer sulla Casilina: nuova protesta dopo la morte di Antonio”. Sono altri due titoli di quotidiani presi a caso da una ricerca in rete. Avete mai visto un furgone senza guidatore, una strada o un albero uccidere qualcuno mentre sta passando di lì? Sono numerosi gli esempi su come i media usino spesso, nel caso della violenza stradale, un linguaggio assurdo. Che tende a giustificare chi ha comportamenti sbagliati alla guida, umanizzando le cose (strade killer, furgoni che investono, alberi che uccidono). E a spettacolarizzare il dolore usando termini da pulp fiction come spappolato, schiantato, volato, che certo non mostrano rispetto nei confronti delle vittime e dei loro familiari.

Rimettiamo in discussione anche il termine “incidente”

E ultimo, ma non meno importante, continuano a chiamare incidente un evento che incidente non è. Secondo la definizione della Treccani, incidente è “un avvenimento inatteso, per lo più con effetti dannosi, che interrompe il corso regolare di un’azione”. Se superi i limiti di velocità, se guidi dopo aver bevuto o esserti drogato, se fai inversione ad U dove non è consentito, se non ti fermi mentre un pedone attraversa le strisce pedonali oppure sorpassi superando la linea continua, tanto per fare degli esempi, l’evento che ne può conseguire non è certo “inatteso” per la statistica. Forse lo è nella testa di chi lo compie, ma non lo è sicuramente per il calcolo delle probabilità! In questo libro, grazie al prezioso aiuto di esperti sul tema e amici dell’Associazione Lorenzo Guarnieri, come Simona Bandino, Jessica Burrai, Maddalena Carbonari, Pierluigi Cordellieri, Anna Maria Giannini, Gianni Lombardi, Elisabetta Mancini ed Ema- nuela Mari, cerchiamo di rendere evidente al lettore come questa tipologia di narrazione a senso unico sia ormai da tempo consolidata nei media. E quali conseguenze porti, sia nell’opinione pubblica che nelle vittime di violenza stradale.

Le parole sbagliate sono frutto di condizionamenti molto forti

Proveremo poi a indicare una via di cambiamento, consapevoli di quanto ciò sia difficile. Perché questa linea narrativa non è nata spontaneamente, ma si è via via rafforzata grazie ai frequenti e forti condizionamenti portati dall’industria delle automobili e delle moto attraverso pubblicità e investimenti enormi da ormai più di 50 anni. Non pensiamo certo che questo libro possa portare un cambio di direzione nel complesso mondo dei media. Proviamo soltanto a fare la nostra parte per aumentare la consapevolezza di chi legge e per abbandonare quella mentalità che ancora considera la morte sulla strada un incidente di percorso, un prezzo da pagare alla modernità. Tutto questo per continuare sempre a dare “vaLore alla vita”, alla nostra e a quella degli altri.

